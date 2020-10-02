特朗普確診‧不斷更新｜特朗普夫婦感染武漢肺炎 白宮內隔離 醫生：情況良好可如常處理公務

美國總統特朗普及第一夫人梅拉妮婭證實感染武漢肺炎，兩人在特朗普近身顧問希克斯（Hope Hicks）染疫後接受病毒檢測，證實確診。以下為最新進展：

‧特朗普原定周五的佛羅里達州競選造勢活動取消

‧康利指特朗普夫婦會在白宮內接受隔離，兩人情況良好

‧白宮醫生康利（Sean Conley）指特朗普可如常處理公務，不受健康情況影響

‧特朗普在Twitter表示與梅拉妮婭的檢測結果呈陽性

74歲的特朗普在Twitter表示，自己與梅拉妮婭的病毒檢測結果均呈陽性，現正接受隔離，「我們會攜手捱過這一關！」50歲的梅拉妮婭就在Twitter寫道：「正如今年不少美國人一樣，總統和我在武肺病毒檢測中呈陽性並在家隔離。我們情況良好，我已推遲未來將要舉行的活動。 請確保你也保持安全，我們會攜手捱過這一關」。

路透社指特朗普已年屆七旬而且過胖，感染武漢肺炎對他來說風險甚高，又指他未必有定期做運動或飲食有節制。

特朗普原定當地時間本月15日，與大選民主黨對手拜登進行第二場總統電視辯論，暫時未知有何最新安排。

至於現年32歲的希克斯周四證實確診，是特朗普證實染疫前，其身邊確診武肺的最密切幕僚。她周三曾與特朗普一同乘搭總統直升機「海軍陸戰隊一號」，前往明尼蘇達州出席造勢會，再前一晚又曾登上「空軍一號」，陪同特朗普出席首場總統候選人電視辯論，她亦經常與其他總統顧問接觸。

特朗普早前在Twitter發文指：「希克斯一直在努力工作，甚至沒有短暫休息過，剛剛證實她的武肺測試結果呈陽性後應。太可怕了……我和第一夫人都與希克斯相處過不少時間，她是個了不起的人」。

希克斯早在特朗普從商時已是他的公關團隊一分子，參與過特朗普的度假村項目及特朗普女兒伊萬卡的時裝品牌傳訊工作，特朗普競選總統時，希克斯是最早加入團隊的人，更當上競選團隊發言人。她2017年8月曾出任白宮傳訊總監，不過約半年後就辭職，至今年3月再加入白宮當總統顧問。有白宮官員形容她是特朗普的「精神支持」，有人更指她是少數可左右特朗普決定的親信。

特朗普身邊也有不少人曾確診武肺，包括副總統彭斯的新聞秘書米勒（Katie Miller）、國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）、特朗普長子唐納德的女友吉佛耶（Kimberly Guilfoyle）等。

路透社/美聯社/英國廣播公司/《蘋果》資料室

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