特朗普確診｜「末日飛機」消息公佈前起飛 分析︰警惕對手美國核武指揮系統穩固

美國總統特朗普美國時間周五早上確診，而當局公佈消息前不久，美國海軍兩架負責指揮海軍核子潛艇的「末日飛機」（Doomsday Plane）分別在東西兩岸起飛。分析認為美國國防部命令兩架飛機同時起飛，旨在向一眾核武競爭對手俄羅斯、中國和北韓示威，強調即使特朗普患病，美國的核武指揮系統仍然穩固。

霍根（Tim Hogan）一直以記錄飛機無線電異頻雷達收發機的公共軟件追蹤美國海軍空中核子指揮中心「E-6B Mercury」，結果他的軟件偵測到兩架「E-6B Mercury」在特朗普確診消息公佈前，分別在東西兩岸起飛。霍根表示軍機通常會關閉其異頻雷達收發機以免被追蹤，如果軍機開啟了異頻雷達收發機，只代表機上人員故意要令飛機被發現。

美國海軍備有16架「E-6B Mercury」空中指揮中心，通常會安排其中一架在空中執行職務，兩架飛機同時飛行亦不算罕見。但霍根指飛機今次起飛時間卻格外引人注目，相信國防部命令兩架「E-6B Mercury」起飛，旨在「向擁有潛射彈道導彈（submarine-launched ballistic missile，SLBM）和（洲際彈道導彈）ICBM的一小群敵人傳達信息」，要警惕美國的核武競爭對手包括俄羅斯、中國和北韓，即使特朗普患病，美國的核子指揮系統仍然穩固。

「E-6B Mercury」這架四引擎飛機以波音747飛機改裝而成，既可在空中加油，機身又裝有電磁脈衝盾，能保護內裡高科技電子儀器，熱輻射盾可令乘客不受輻射襲擊，可以指揮海軍俄亥俄級核子彈道導彈潛艇。「E-6B Mercury」在核子戰爭中，主要負責向俄亥俄級核子潛艇作出指示，幫助潛艇內船員將潛射彈道導彈瞄準敵方城市和軍事基地。

美國《福布斯》／《蘋果》資料室

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！