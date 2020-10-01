港版國安法｜流亡中國異見人士「給香港的信」打氣︰最後勝利屬於我們

北京政府在香港強推國安法，實施三個月以來不斷打壓港人自由，英國《衞報》刊登四名流亡海外的中國異見人士「給香港的信」，將建議、同情和想法分享給仍在香港努力抗爭的人。

「他們正將你變成你痛恨的那種人」——52歲中國記者兼作家長平

9月24日黃之鋒再次被拘，一群記者尾隨他，相機閃燈不斷。身為民主運動領袖，他們的故事總會登上頭條。我擔心這種場面正在香港消失。警察修改了傳媒定義的規定，與中國大陸對記者證採用同樣的控制方式。很快香港被捕的社運人士會落得跟中國的劉曉波、伊力哈木和任志強一樣命運，他們會從新聞中消失，社交網帖文和所有非官方的內容都會被刪除。

香港瀰漫着恐懼，我在香港的資深記者朋友張潔平寫道，「當恐懼來襲，言論是第一個撤退的」。國安法實施後，之前講話會猶豫的人現在不敢再說話。即使沉默都不夠。在極權主義下生活，要求你活在謊言中，憎恨那些帶來危險的人，稱讚你的領導，要感到高興，憎恨民主國家，愛你的獨裁祖國。

身為一個在中國共產黨極權下活了那麼久、抵抗了那麼久的人，我對香港人的忠告是，首先要看到並面對這種情況急劇惡化，而且惡化程度可能比你想像中更差；其次，不要相信這是香港人應該被迫過的生活。你必須認清，極權將你變成你痛恨的那種人。你身邊很多人都會變成那樣。最可能的是，你將不得不這樣生活，但不要絕望。

「我持續受反抗精神啟發」——26歲流亡海外的深圳居民Freedom Lu

我從未想過第一次出國就是流亡。對我來說，來到一個陌生國家生活並不容易，我不會說這裏的語言，也只有很少錢。我曾經依靠的一切都已消失。不過也僅此而已。我很幸運還活着。從去年6月到現在，無數跟我同齡的香港年輕人被傀儡港府和中國共產黨暴力對待，他們被毆打、拘留，甚至有更糟糕待遇。

今天，當我看到香港普通的年輕人在網上哀求世界注意，我感到很難過。有時候我會哭。我能想像到他們有多恐懼無助。全世界都目睹了香港人為捍衞民主而英勇抗爭。他們為爭取正義和自由、熱愛家園、尊重人性、愛兄弟姐妹和下一代，致力奉獻自己做正確的事而忍耐。他們正面對着殘酷、虛偽和不人道的中國共產帝國。我只能遠遠看着，全世界都只在旁觀。

我持續受到香港的反抗精神啟發。「你可以殺了我，但無法擊敗我」這個想法，顯示反抗尚未完結。共產黨殘酷的欺凌也未完結。今天的香港猶如被蘇聯包圍的西柏林，正呼喚等待救援。香港的鬥爭絕不止關乎香港人，而是影響到所有人。這是一封感謝信，也是一封鼓勵信。這是一封向世界求助的信，一個失去了自由被迫離開家園的普通年輕人發出請求。請救救香港人。

「你向全世界的人展現了勇氣」——51歲流亡泰國的中國藝術家華涌

曾經美麗的香港和美好的香港年輕人，你們還好嗎？我現在以極難過的心情寫這封信。自2019年6月9日以來，你們向全世界的人展現了你們的勇氣。你們用多年的生命和自由付出了代價。

身為曾經在中國反抗的人，我很尊重你們，也很痛心。在我感到絕望悲觀的時候，你們的示威和歌唱的聲音讓我振作起來，幫我冷靜下來繼續戰鬥。面對惡魔般的暴力手段，我們的行動猶如以卵擊石。儘管如此，你們仍持續努力了超過一年。我相信你們的勇氣和毅力會啟發更多人站起來抗爭。

我來自中國大陸、你來自香港，但這無關緊要，在民主層面上，我們都是勇敢的抗爭者。為了自由，我們要團結，肩並肩，互相依賴互相幫助。雞蛋雖然脆弱但內存生命，終有一天我們會用血、青春和生命去推倒那面牆，我相信最後勝利是屬於我們的。

「主與我們同在」——59歲身在湖南的異見人士陳思明

我是身在湖南的香港人。多年來我一直密切追蹤香港的情況，為香港祈禱。有些人問我，為何我們要留意香港？支持香港民主等於支持大陸民主。香港人的堅持正為中國民主鋪路。

我們衷心希望香港能夠盡快實現真普選，它將成為繼台灣之後另一個民主範例。現在香港人在如此艱難的環境追求民主，所有有良心的中國人都應該支持他們。湖南也有很多人支持香港人。全國各地有更多人支持香港民主。雖然有些人因為支持港人而被囚禁，但無論怎樣鎮壓，所有正義的人都會繼續支持香港。

對偉大的香港人致敬！主與我們同在！

英國《衞報》

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