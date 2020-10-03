特朗普確診｜總統若無法履行職務可按憲法交權 最極端例子如甘迺迪遇刺身亡

美國總統特朗普感染武漢肺炎後，要在軍方醫院留醫數天，惹來無法執行職務的疑慮。美國憲法及聯邦法律都有列明總統如無法執行職務，可通知參議院將權力暫時交予副總統；如情況嚴重至總統失去活動能力，也可按既定的順位安排權力交接，確保國家不會出現權力真空。

根據美國憲法第二十五修正案，總統如認為自己不能履行職務，可向參議院提交書面聲明並將權力和責任交由副總統代行，直至總統再通知參議院收回權力為止。

美國史上至少試過三次總統授權副總統暫代職務，第一次是1985年列根接受結腸癌治療手術，另外兩次是喬治布殊在2002年及2007年因結腸手術而暫時移交權力。《紐約時報》曾有報道指，特朗普去年接受需要麻醉的手術時，副總統彭斯也曾準備要暫代總統職務，不過該安排未有對外公佈，白宮亦沒透露半句。

如總統因昏迷或中風等原因無法親自宣佈權力交接，副總統可聯同內閣大多數官員向參議院提交聲明指總統不能履行職務，並由副總統暫代。在列根1981年3月30日中槍後，副總統和大多數內閣官員曾草擬一份聲明準備暫時接過權力至列根康復，不過聲明最終未有簽署及提交參議院。

第二十五修正案也列明如總統被免職、死亡或辭職，副總統將成為總統。約翰甘迺迪1963年11月遇刺身亡後，時任副總統詹森就是在空軍一號上宣誓就職。

如當正、副總統都無法履行職務，仍可根據1947年通過的《總統繼任法案》（Presidential Succession Act）將總統權力按既定的順位安排進行交接，順序為眾議院議長、參議院臨時議長、國務卿、財政部長、國防部長、司法部長、內政部長等，以確保國家可以如常運作。

前奧巴馬政府國土安全部官員凱耶姆（Juliette Kayyem）表示，國民不用太擔心政府無法運作，「我們有一套看來可行的制度。大家都會在這個時刻感到緊張……但我們已有計劃應對一切可能發生的緊急情況」。

美國有線新聞網絡/《蘋果》資料室

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