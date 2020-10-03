救救地球｜三分二食物包裝未能完全循環再用 薯片包裝最難回收

英國消費者權益機構「Which?」一項研究發現，三分之二品牌食物包裝不能完全回收，包括品客（Pringles）薯片、KitKat朱古力和Baybel芝士，其中又以薯片包裝最難回收。

「Which?」分析了89款英國最暢銷品牌食物雜貨，發現只有30款的包裝屬於可完全回收的家居垃圾，四成食品包裝沒有回收方式標籤，令消費者不知道應該如何處置垃圾。

研究指袋裝小食或薯片的包裝高達93%不能回收，家居收集的薯片包裝當中，只有3%能夠循環再用，品客薯片筒以鋁箔、紙板、金屬和塑膠製成，非常難將其中的不同物料分開。34%芝士包裝不能回收，Cathedral City和Babybel芝士的塑膠網非常難回收，一旦卡在回收機器中也會造成問題。

30%朱古力包裝不能回收，裝着Capri-Sun果汁的鋁箔袋，以及KitKat、吉百利朱古力塊、M&Ms、吉百利排裝牛奶朱古力等的鋁箔和塑膠包裝紙，屬於不能回收的家居垃圾。Ocean Spray果汁的紙盒用多種物料製成，所以也很難回收。

預先包裝麵包的塑膠袋都屬於不能回收的家居垃圾，但它們都附有標籤，提醒消費者應將它們帶回超市收集點回收。最可循環再用的類別是汽水，研究分析的10款汽水都是百分百可回收，也有正確標籤。

「Which?」針對1,369名成員進行獨立調查，八成受訪者認為食品雜貨包裝是否可回收對他們很重要，三分之二受訪者有時或經常尋找食品雜貨包裝上的回收資料，然後才決定如何棄置。

「Which?」的研究公佈後，一些生產商表示改用可回收包裝或導致食物容易變壞或受損。製造Capri-Sun、品客、Babybel、KitKat、M&Ms和吉百利產品的公司說，他們承諾在2025年前將所有食品包裝變成百分百可回收、再用或可製成堆肥。Cathedral City表示正試驗取代塑膠網的可回收包裝。一些製造商表示他們的包裝可在特定的收集點回收，但可能只有很少部份顧客使用收集點。

「Which?」呼籲政府強制使用回收標籤，並令其變得更簡單清晰，讓消費者可在購買前更了解食品雜貨的回收方式，以減少丟到堆填區的垃圾量。

英國《泰晤士報》

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