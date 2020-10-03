特朗普確診｜約翰遜早前染疫未致政府支持度回升 但有助正視及改善國內防疫安排

美國總統特朗普確診武漢肺炎成為全球焦點，外界關注對大選及國內防疫政策的影響等。約半年前染疫的英國首相約翰遜或可成為借鏡，他確診的消息沒有令英國政府支持度回升，但政府事後有正視抗疫反應太慢，有必要嚴格封城、認真看待避免握手等防疫指引，也讓國民認清武肺的嚴重性。

約翰遜確診並未如一些人所預測，立即推高政府民望，民調機構YouGov當時指，政府支持度實際上是3月23日、即約翰遜宣佈確診前四天已重拾升軌。約翰遜經歷4月時入院留醫、一度轉送深切治療病房治療後，到4月27日才回到工作崗位上。他否認病毒有對身體造成長期影響，更稱自己壯得像頭牛。

英國武肺死亡病例超過4.2萬宗，是全歐洲最多，許多英國人之前還質疑武肺病毒的嚴重性及威脅。約翰遜本人對防疫也漫不經心，他3月初曾於記者會上自誇，在住滿武肺病人的醫院中跟人握手，也不願下令實施全國封城禁足。政府應對疫情太慢太隨便也遭受批評，約翰遜確診可謂對他及唐寧街一記當頭棒喝。

約翰遜所屬保守黨的資深議員、前衞生大臣侯俊偉表示，看到意大利和歐洲其他地方實施嚴格封城，「我們卻完全沒做這些事，很令人驚訝擔憂」。2019年帶領英國應對非洲伊波拉疫情的前保守黨議員施達偉（Rory Stewart），也批評約翰遜的方法是「失敗主義」，「他們說花一大筆錢試圖抑制它毫無意義……我們冒太多險了，我認為這樣做很危險」。

雖然酒吧、餐廳和商店都被下令停業，但約翰遜一直拖延採取全國封城，直至3月23日才實施。倫敦瑪麗皇后大學政治學教授貝爾（Tim Bale）曾表示：「鑑於病毒擴散的方式，明顯地若我們提早一周實施封城，可能已挽救到數千甚至數萬條性命。籠統地說，他們任由不確定性發展太久，理應在更早的時候實施封城。」

美國全國廣播公司

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