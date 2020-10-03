武漢肺炎●全球疫情｜歐洲疫情嚴峻 巴黎或最快下周再推封城措施

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,443萬，全球死亡人數逾102.5萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾731萬宗，死亡人數突破20.8萬人。印度確診人數突破639萬，位居全球第二，逾9.9萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過484萬，死亡人數約14.4萬。俄羅斯確診人近119萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

法國巴黎下周或關閉酒吧

法國周五再多12,148人感染新型冠狀病毒，令確診人數增加至589,653個，而死亡人數也增加136人，至32,155人。新增的136人當中，88人來自老人中心。而深切治療病房的病人數目再增加106人，至6,758人。法國衞生部曾制訂3條紅線，分別是全民感染人數維持在10萬分之250或以下﹔長者感染人數維持在10萬之100以下﹔以及深切治療部的新型冠狀病毒患者維持在30%以下。但衞生部門指3條紅線看來很快會全部失守，因此法國或最快會在下周一(5號)在巴黎實施最嚴格防疫警戒，包括關閉所有酒吧。

馬德里再度封城

西班牙首都馬德里周五晚上起恢復嚴格的管制措施，所有人除非要上班、上課或參加考試，否則就要留在家中。所有餐廳接待顧客的人數，不可超過容量的50%，而且要在晚上11點或之前關門。商店可以營業，但同樣要限制人數。西班牙至今已有近78萬人感染，3.2萬人死亡，是歐洲疫情最嚴重的國家。

英國封城擴大至利物浦英格蘭北部

英國把封城措施擴大至利物浦和英格蘭北數個城市，令英國近6700萬人口中，有超過四分一受到嚴格防疫限制。此外，英國宣佈由土耳其和波蘭入境旅客，需接受強制隔離。

華府擬再度補貼航空公司

美國眾議院議長佩洛西呼籲航空公司暫停裁員計劃，並稱會考慮航空公司提出的新一輪250億美元救助方案。美國航空以及聯合航空早前宣布，鑑於政府的資助耗盡，將合共裁員3.2萬人。

莫斯科市長警告要實施更嚴格防疫措施

俄羅斯首都莫斯科每日確診數字恢復上升，市長警告若1300萬居民不遵守防疫措施，將可能實行更嚴格限制。莫斯科9月初的每日確診少於700宗，但周四已增至2,424宗。為了阻止疫情擴散，市長較早時已下令延長學校假期一星期，並建議有呼吸系統疾病或年齡超過65歲的居民不要外出。

美聯社/路透社

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