特朗普確診｜曾感謝習主席又呼籲注射消毒劑抗疫 特朗普7月才呼籲戴口罩

美國總統特朗普確診武漢肺炎，醫生表示他情況尚好，可以繼續執行總統職務。特朗普在這大半年期間，對疫情發表過不少評語，予人信口開河之感，其至是發放不正確資訊，他今年1月已曾表示疫情受到控制，又曾公開提議大家注射消毒劑，聲稱可以消除病毒。他更多次公開反對佩戴口罩，自己亦「錯誤示範」在公眾場合不戴口罩，直至７月才改口風。但他在上月底的總統候選人首場電視辯論中，揶揄民主黨候選人拜登經常戴口罩，「他的口罩是我見過最大」。

以下是特朗普就武漢肺炎疫情發表過的言論︰

22/01

他接受CNBC訪問時稱，「我們已完全控制情況，只是一宗從中國入境的外來個案，已受到控制，情況很好。」

24/01

「中國一直努力遏制肺炎病毒，美國非常讚賞他們的努力和透明度，一切都會順利進行，我想代表美國人感謝習主席！」

23/02

他向記者說︰「我們認清情況，我們非常了解正在發生的一切，國內情況受到嚴格控制。」

27/02

他在白宮說︰「它將會消失，有一天，它就像一個奇蹟，它將消失。」

10/03

他會見共和黨參議員後說︰「出乎意料...它（疫情）轟動了世界，我們已經做好準備，我們在這方面做得很好。它將消失，保持冷靜，它將消失。」

13/03

他告訴記者︰「不，我毋須承擔任何責任，因為我們在不同的時期獲悉規則、規格。」

15/03

他在白宮簡報會說：「這是一種極具傳染性的病毒，太不可思議了，但是我們可以控制的事情。」

03/04

他在白宮簡報會說：「戴口罩純粹出於自願。你可以戴，亦可以不這樣做。我選擇不佩戴，但有些人可能想這樣做，沒關係...。」

23/04

他在白宮簡報會說：「我看到消毒劑在一分鐘內便擊倒病毒，我們或者可以嘗試通過注射或以清潔方式試驗（消滅病毒）？因為你可以看到病毒進入肺部，而且數量很多，所以應該研究。」但特朗普在會後又強調，自己不鼓勵大家注入消毒劑，並形容自己的言論旨在諷刺。

21/05

他參觀福特工廠時說：「我在後面那處地方曾戴一個（口罩），我不想讓媒體看到。」

12/07

他首次公開佩戴口罩前說︰「當你在醫院，特別是當你與很多可能剛接受了手術的士兵談話，我認為應該戴口罩。」

21/07

他在白宮簡報會上宣佈改變心意：「我們要求所有人，當你無法保持社交距離時，戴口罩，戴口罩。無論你是否喜歡戴口罩，它們都會產生影響，我們需要我們所有資源...我會很高興使用它...任何東西都有用處...是一件好事。」

29/09

他在首次電視辯論上說︰「我有需要時便戴口罩，有必要時便戴口罩。」他更嘲笑民主黨對手拜登經常戴口罩，「我不會像他那樣戴口罩，每次見到他時，他都會戴上口罩。他可能會與人保持60米（200呎）距離，而且他的口罩是我見過最大」。

29/09

他在辯論中被問到會否擔心舉行集會可能散播病毒，「直至目前為止，我們還沒有遇到任何問題。（集會）在戶外，專家認為有很大分別。我們在戶外進行，正如你所看到，我們有大量人群...我們沒有不良影響。我們沒有負面影響，在某些集會中有多達3至4萬人」。

路透社

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