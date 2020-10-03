日本2018年試管嬰兒逾5萬人創新高 平均每15人就有一人是試管嬰

MF5F1E03.CAP [IN] 10/03/20 11:22:31日本2018年試管嬰兒逾5萬6900人 創歷史新高（中央社東京3日綜合外電報導）根據日本產科婦人科學會彙整資料得知，日本2018年共有5萬6900多名試管嬰兒出生，創下新高紀錄；對照2018年新生兒人數，平均約每15人就有1人是試管嬰兒。

日本放送協會（NHK）報導，試管嬰兒是透過體外人工受孕技術誕生，日本產科婦人科學會以全日本約600處醫療機關為對象，彙整出2018年一整年的體外人工受孕狀況。

結果顯示，2018年藉由體外人工受孕產下的試管嬰兒數為5萬6979人，是日本至今最多的數字。對照2018年一整年的新生兒數字，平均約每15名嬰兒中就有1人是試管嬰兒。

因為不孕治療而進行體外人工受孕等，總計高達45萬4893件，較2017年增加6600多件，同創新高。

不過，雖然總件數創新高，但體外人工受孕件數成長趨緩，原因可能跟接受不孕治療的女性減少有關。

有關不孕治療，要進行體外人工受孕花費很大，成了日本社會一大課題，日本政府正在研究是否擴大保險適用範圍。

進行這項調查的埼玉醫科大學教授石原理說，有年輕人因為經濟因素無法接受體外人工受孕，也有人是因為本身對生養小孩有所猶豫，政府有必要打造一個可以從治療不孕到生育的長期協助體制。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思(示其)）1091003

試管嬰兒是不孕婦女生育下一代的方法之一，在日本也變得越來越盛行。據資料顯示，日本2018年共有近6萬名試管嬰兒出生，創下新高，對比同年新生兒人數，平均每15人就有1人是試管嬰兒。

日本放送協會（NHK）報道，日本產科婦人科學會調查600間醫療機構，整合出2018年日本人工受孕的情況。結果顯示，該年由體外人工受孕產下的試管嬰兒數為56,979人，是日本有史以來最多，再對照同年的出生數字，大約15人中就有1人是試管嬰兒。

事實上，在2018年因為接受不孕治療而進行體外人工受孕等的個案，亦高達454,893宗，較2017年增加6,600多宗，同樣是日本紀錄的新高。

雖然試管嬰兒數目和接受不孕治療的個案皆創新高，但調查發現，體外人工受孕的個案增長其實漸趨緩慢，報道指可能跟接受不孕治療的女性減少有關，因為體外人工受孕所費不菲，這也成為日本的一大議題，日本政府正在研究是否擴大醫療保險的適用範圍。

負責這項調查的埼玉醫科大學教授石原理表示，有一些年輕人因為經濟問題而無法負擔體外人工受孕，也有人是因為本身對生育抱猶疑態度，因此他認為政府有必要建立一個由治療不孕到生育都提供長期援助的體制。

中央社/日本放送協會

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！