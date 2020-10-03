特朗普確診｜支持者對特朗普染疫大感震驚 但會繼續堅定支持

距美國總統大選日不足5周，爭取連任的特朗普確診武漢肺炎，隨時影響選情。有特朗普的支持者對他染疫大感震驚，但明言會堅定支持他。

住在俄亥俄州沃倫市（Warren）的42歲女子約瑟夫（Maranda Joseph）在家前院插上多面支持特朗普的旗幟，她說：「真是令人震驚，任何人都會感染，連總統一樣都會。」

特朗普早前走訪各地出席競選活動均沒有戴口罩，出席活動的支持者也沒有佩戴，更沒有保持足夠社交距離。在特朗普確診後，他曾到過的明尼蘇達州和新澤西州已立即呼籲，任何參加過競選活動的人都要接受病毒檢測。

約瑟夫指待特朗普康復後，她仍會出席其競選活動，但會戴上口罩，並指「免疫系統有問題的人，應該留在家中」。

來自賓夕凡尼亞州班戈（Bangor）、現年72歲的退休電工庫珀（Jack Cooper）指，特朗普為自己低估病毒威力付出代價，他說：「他沒有戴口罩就在群眾中走來走去，就像一頭公牛衝入人群，一定會出事。」不過他強調，不會因此不投票給特朗普。

衞生專家指，綜合特朗普的年齡、性別和體重等因素，他的確有更大風險感染武漢肺炎，因而死亡的機會率亦達4%。

加州奧蘭治縣（Orange County）選民馬登（Dan Madden）擔心特朗普的病情惡化，他表示：「如果他臥病在床，並且需要呼吸機，那會改變很多人的看法，但也有可能他只需要在床休息數天，你不知道的，這對每個人的影響都不同。」棕櫚泉（Palm Springs）的鍾斯（Katie Jones）就說：「這令人心碎，但他是堅強的人，他會克服的。」

在沃倫市甚至有特朗普支持者仍懷疑他是否真的確診，70歲的泰斯（Sharon Tice）平日有售賣特朗普T恤和其他紀念品，她說：「（檢測）有很多誤報，特朗普還有進行第二次測試嗎？不過如果他真的感染，可能會影響一些對他的看法。」

有分析指特朗普感染武漢肺炎，或會對其選情有幫助。俄亥俄州特蘭伯爾縣（Trumbull County）的盧卡什科（Cathy Lukasko）表示：「特朗普將向美國人民證明可以克服武漢肺炎。」她又指「對他來說，這可能是不錯的休息時間。」

不過有部份特朗普支持者因為他確診而轉軚，退休救生員魏瑟爾（Kai Weisser）直言：「他真蠢，應該一早戴口罩。我認為他做錯了，我一直都是共和黨人，但我不會再投票給他。」

據路透社和普索（Ipsos）的民調顯示，拜登目前領先特朗普9個百分點，近7次全國民意調查有6次都是拜登領先。

路透社

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