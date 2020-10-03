特朗普確診｜戴口罩步離白宮往軍方醫院 消息︰特朗普有低燒發冷咳嗽

美國總統特朗普確診武漢肺炎，初時他表示會在白宮內隔離，症狀輕微，不過其後病情似乎有所加重，在他宣佈確診後大約17個小時，特朗普戴着口罩緩緩步離白宮，周五晚搭乘直升機前往軍方醫院接受治療。美國廣播公司引述多名消息人士，指特朗普出現低燒、發冷、鼻塞、咳嗽等病徵。

特朗普戴着深藍色口罩，穿着西裝，自行緩緩步出白宮，乘搭總統直升機前往馬里蘭州沃爾特里德軍方醫院（Walter Reed National Military Medical Center）接受治療，他向在場人士揮手和舉起拇指致意，但未發表講話，抵達目的地後也自行走下直升機，乘車進入院區。隨行的特工和白宮工作人員都戴着口罩。

白宮新聞秘書麥克納尼表示，特朗普出現輕微症狀，但精神良好，一天都在工作，出於慎重考慮並遵照醫生指示，特朗普未來數天將會在軍方醫院醫療中心的總統辦公室工作，並沒有移交權力。

白宮醫生康利（Sean Conley）表示，特朗普已服用再生元制藥公司的抗體藥物及其他藥物，雖然疲憊但精神狀態良好，第一夫人梅拉妮婭的狀況亦良好，有輕度咳嗽和頭痛。

特朗普入院前在twitter上載一段長18秒的影片，說道︰「我認為我情況很好，但我們要確保事情順利。」也感謝大家支持，鏡頭前的特朗普看來有些疲倦。目前仍不知道，特朗普是何時以及經何途徑受到感染。

路透社/美聯社

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