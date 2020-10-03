特朗普確診｜到玫瑰園出席大法官宣佈儀式 「白宮群組」至少7人染疫

美國總統特朗普和第一夫人梅拉妮婭感染武漢肺炎，連帶爆出「白宮群組」，特朗普9月25日在白宮宣佈最高法院大法官提名人選，出席人士大多數沒有戴口罩，至今已有6人確診，包括兩名參議員以及特朗普一名前顧問。白宮亦確認，至少有三名在白宮內工作或隨行採訪特朗普的記者染疫。

特朗普上周在白宮玫瑰園宣佈提名巴雷特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官，當時出席活動的賓客多數都沒有戴口罩，座位緊密相連，明顯沒有遵守社交距離。

其後有份出席活動的北卡羅來納州參議員蒂利斯（Thom Tillis）證實自己確診，他表示：「幸運的是，我沒有徵狀，我現時情況良好。」猶他州參議員邁克李（Mike Lee）、印第安納州聖母大學（The University of Notre Dame）校長詹金斯（John Jenkins），以及特朗普的前顧問康韋(Kellyanne Conway)亦相繼證實確診。

韋康表示︰「今晚我的武漢肺炎檢測呈陽性，病況輕微(微咳)，我感覺良好，在醫生建議下開始隔離。」她在記者會當天坐在第一行，沒有戴口罩，而且滿場飛，跟不少賓客以及白宮職員交談。

兩名參議院將會自我隔離十天，趕及10月12日出席參議院確認巴雷特提名的聆訊。而民主黨人正趁機要求押後提名聆訊。

另外，至少有三名在白宮工作的記者也感染武漢肺炎，美國有線新聞網絡報道，其中一名記者上周六出席過記者會，也曾乘坐「空軍一號」前往賓夕凡尼亞州，並於周四出現病徵。

路透社/美國有線新聞網絡

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