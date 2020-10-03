脫歐爭議｜最後談判前夕 英揆敦促歐盟要有「常識」

英國與歐盟的脫歐談判期限將在10月15日屆滿，英國首相約翰遜及歐盟委員會主席馮德萊茵周六(3號)將會舉行視像會議，商討下一輪談判的框架。約翰遜在會議前夕接受電視訪問，他指歐盟可以與加拿大達成貿易協議，所以不明白為何歐盟不可以同樣準則來對待英國。約翰遜說他希望有序脫歐，但談判結果全視乎歐盟，他敦促布魯塞爾應該要有常識(commonsensical)。

至於馮德萊茵就指出，歐盟與英國談判時最著重的是公平，當中包括商業競爭環境以及捕魚權限等等，這些都需要更盡力地去達成共識。按照安排，在約翰遜及馮德萊茵通話後，英國首席談判代表弗羅斯特勳爵和歐盟代表巴尼耶就會再次碰面談判。

英國與歐盟的談判已持續多時，雙方原本已就愛爾蘭邊境等最核心的部份達成初步協議，但約翰政府上星期通過《國內市場法》，藉此廢除有關北愛爾蘭的一些特殊條款，防止北愛脫離英國的法律管轄。但英國此舉引起歐盟強烈不滿，並正式去信倫敦要求修改，否則就會鬧上歐洲法院仲裁。

英國廣播公司

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