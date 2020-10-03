遲來的制裁?｜美國制裁8名白俄高官 普京力撐盧卡申科斥外部干預

美國財政部周五公布制裁8名白俄羅斯高官，當中級別最高的是內政部長卡拉耶夫（Yuri Karaev），他們在美國的資產將會被凍結，也不可以與美國企業或個人交易。美國財長姆努欽指出，被制裁的8名高官，需要為侵害白俄的人權負責。

外界原本預計，美國會在周二與英國及加拿大一同宣布制裁措施。不過，外交消息透露，華府是想等歐盟擬出制裁名單後才公布，以免雙方名單有出入。而歐盟也在周五較早時間公布了長達40人的制裁名單。

在歐美宣布制裁的同時，俄羅斯總統普京與白俄總統盧卡申科通電話。雙方都認為有外國勢力介入白俄的局勢，也同意加強合作應對。

白俄在8月舉行總統大選後，盧卡申科聲稱勝出，但遭受反對派質疑。大批國民湧上首都明斯克，抗議執政已長達26年的盧卡申科繼續當政。盧卡申科之後出動軍警鎮壓，混亂局勢持續至今仍未平息。

路透社

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