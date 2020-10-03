走塑行動｜英國已禁膠飲管膠製棉花棒 商家不能供應

英國的「走塑行動」再踏前一步。英格蘭地區已經從周四起，禁止商家供應及售賣即棄塑膠飲管、塑膠攪拌棒、及膠柄棉花棒，環保人士歡迎當局的禁令，但呼籲再進一步禁止其他即棄物品。

環境、食物及鄉郊事務大臣尤俊仕（George Eustice）表示，政府致力解決即棄塑膠對環境造成的「破壞」，「禁止使用飲管、攪拌棒、棉花棒只是我們對抗塑膠污染的下一步，我們誓要為下一代保護海洋和環境」。

法例豁免醫院、酒吧、餐廳可向殘障人士或有醫療需求的人士提供塑膠飲管。英格蘭每年大約消耗47億支塑膠飲管，3.16億支塑膠攪拌棒、18億支膠柄棉花棒，環保人士歡迎禁令，但指這類物品僅佔塑膠垃圾的「一部份」。地球之友 （Friends of the Earth）的威廉斯（Sion Elis Williams）認為政府可做更多，強制把所有即棄物料改為可重複使用的替代品。

另外，尤俊仕稱政府「計劃」設立0.05鎊（0.5港元）的按金制度，鼓勵回收即棄飲品容器。

英國《每日郵報》/英國廣播公司

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