一周大選焦點｜十月驚奇總統染疫震撼全球 團隊反駁網傳拜登辯論出術

（北美通訊）2020年美國總統大選的「十月驚奇」一如預料和中國有關，但特朗普宣佈感染武漢肺炎仍然令人大感意外。難怪一些左派拒絕相信，社交媒體就充斥質疑特朗普是否確實染疫，認為他是以此手段博同情，以圖扭轉目前落後選情。而相反地，也有不少網民質疑「昏睡祖」（Sleepy Joe」拜登在電視辯論中抵得住特朗普的連番攻擊，是全靠出術。

特朗普在周五凌晨宣佈自己確診後，Twitter整晚都很熱鬧，單是質疑他說謊的就有幾百條，需要由白宮和特朗普的醫生出來確認。根據社交媒體監控服務公司Dataminr的數據，懷疑特朗普的推文在周五早上達到每分鐘五條之多。提出質疑的人當中包括《紐約客》（The New Yorker）的撰稿人科布（Jelani Cobb）以及《時代》周刊編輯吉里達拉達斯（Anand Giridharadas）。

有人指出，特朗過去說過太多有關武漢肺炎的誤導言論，因此難再相信他。「我並不是說特朗普講大話，我也不是說他沒有說謊。我只是想說他經常順口開河，特別是有關武漢肺炎，因此若說 他確診是假的，也可以說得過去。」亦有人認為特朗普是因為在民調中落後，所以用染疫作為推遲選舉的藉口，也不用再出席餘下兩場電視辯論。

首場電視辯論劣評如潮，大部份媒體都批評是一片混亂，而且矛頭直指多番打斷拜登發言的特朗普。不過，表現沉穩的拜登也被網民質疑出術，網上出現不少傳言，指他戴了隱形耳機，甚至是可以讀取資訊的智能隱形眼鏡。

荷李活影星中罕有的共和黨人占士活斯（James Woods）在Twitter上貼圖，指拜登在辯論期間曾伸手進外套，似有動作，手抽出來後，衣襟下出現了一條明顯的深色「線」，質疑這條「線」的作用。

亦有網民發現，拜登手腕上，露出一個像膠管口的東西，有人猜測那是靜脈注射的導管，即「種豆」。拜登可能在辯論時身上插著點滴管，以保持狀態。亦有人懷疑，拜登是戴了微型耳機收聽助手提示。

不過， 拜登團體澄清，拜登手腕上露出的物體是他紀念五年前因腦癌早逝的兒子博（Beau Biden）的念珠；又否認拜登在辯論時有戴耳機。一些傳媒亦分析當晚的影片，證實他衣襟上的「線」，其實是襯衫皺摺，幾秒後因拜登的肢體動作消失。

雙方都被質疑，證明選情激烈。特朗普染病會令選情冷卻還是相反？有待觀察。根據FiveThirtyEight的綜合民調結果，拜登以稍微過半的50.6%領先，而特朗普落後不足7個百分點。

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