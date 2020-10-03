諾貝爾文學獎｜博彩公司熱捧法國作家 賠率反映村上春樹排第三

2020年諾貝爾文學獎將於下周四揭曉，英國博彩公司將法國作家孔德（Maryse Conde）列為今年最熱門得主，而每年都被看高一線的日本知名作家村上春樹，則被視為排名第三。

英國博彩公司Nicer Odds以賠率反映文學獎潛在贏家的熱門排名，第一是加勒比海法屬瓜德羅普（Guadeloupe）的83歲歷史小說家孔德，她許多作品描述奴隸制度及殖民主義下的非裔族群故事。排第二的是俄羅斯女作家烏利茨卡婭（Lyudmila Ulitskaya），村上春樹就與加拿大女作家阿特伍德（Margaret Atwood）並列第三。

日本放送協會（NHK）在去年文學獎頒獎前曾報道，村上春樹會受到眾人高度期待，主要有兩個理由——他廣受讀者喜愛的日本現代作品作家，作品被翻譯成逾50種以上語言，全球讀者都期待他的新作；村上春樹亦曾奪得不少國際性文學獎項，如2006年的愛爾蘭奧康納（Frank O’Connor）國際短篇小說獎，及同年在捷克頒發的卡夫卡文學獎（Kafka prize）。

過去有兩位卡夫卡獎得主、包括2005年獲獎的英國當代劇作大師兼詩人品特（Harold Pinter），及2004年奪獎的《鋼琴教師》作者奧地利小說家耶利內克（Elfriede Jelinek），都分別在獲卡夫卡獎的同年獲頒諾貝爾文學獎，令人格外關注村上春樹是否會獲頒諾貝爾文學獎。

中央社

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