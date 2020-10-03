加州民主黨州長紐瑟姆（Gavin Newsom）在周三簽署法案，連同另外兩個法案皆獲州議會民主共和兩黨一致支持，目的是針對結構種族歧視。紐瑟姆在講話時提到加州非白人居民至今仍忍受「歧視和較差的待遇」， 希望通過新例可作為美國各州的範例。

紐瑟姆說：「我們要讓人人都有機會向上，國家才能真正振興。我們悲痛的黑奴歷史，演化成滲透民主和經濟結構的種族歧視和偏見。」他續說：「要解開這歷史死結，還有很多事情要做，這項法案可引領我們往正確方向，為大家帶來更包容和公平的未來。」

設專門小組擬定程序

美國自1691年累計有400萬非洲裔人及後人為奴，到1865年國家才正式修憲廢掉奴隸制度。作為「自由州分」的加州，則早於1849年就在名義上廢除畜奴做法，不過對重獲自由的黑奴也還是充滿歧視，甚至有過境加州的尋新生的前黑奴，被捉拿交回前主人。至由南北戰爭結束後，就一直有人倡議要訂立黑奴賠償制度，直至近年黑人民權受關注，才被提上政治層面去討論，到今年5月明尼蘇達州黑人弗洛伊德命案掀起新一輪抗爭，黑奴賠償議題變得更為逼切。

根據新例，當局將成立9人小組，全面審視奴隸制對加州和美國的深遠影響。小組會研究加州私人及公共機構在黑奴制度下的所得利益，包括種族在財富、教育、僱傭和判刑等各方面造成的長期不平等。由此會作出一系列建議，讓州政府立法，訂明適當的賠償形式，以及可以獲賠的資格；之後要再增訂法例以批核付款。

負責撰寫法案的民主黨加州眾議員韋伯說：「加州這些年來正視很多議題，但始終未正視在奴隸制的角色；處理問題實際就是為履行國家公義和公正原則，我們責無旁貸。」她又敦促聯邦政府應該聽取國會黨友建議，負起責任訂定涵蓋全國的賠償方案。共和黨參議院領袖麥康奈爾則持反對立場，去年說現世美國人沒有必要為「國家原罪」賠償。

至於黑奴後代對法案反應相對平靜，前女公務員湯姆森的曾曾祖父不但為奴更被偷走財產，她說不介意收取賠款，但坦言家族子孫眾多，平分後所剩無幾，「對我而言，如果想為黑奴制做補償，不如將錢用來做好事，例如撥給學校改善不堪的設施」。

美國《華盛頓郵報》