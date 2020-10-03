武漢肺炎｜馬德里成全歐首個再封城首都 480萬人受影響不准離城

西班牙馬德里近期疫情回升，世衞指當地每10萬人錄得850宗病例，是全歐感染率最高地區之一。有見及此，當地政府宣佈當地時間周五晚上10時起再次封城，約480萬人不得離開當地，令馬德里成為歐洲首個再度封城的首都城市。

西班牙截至周五單日新增11,325宗病例，全國確診個案增至逾78萬宗，而根據世衞數據，馬德里每10萬人錄得850宗病例，是全歐感染率最高地區之一，因此西班牙衞生部決定恢復封城。馬德里邊境自周五起禁止非必要旅行，公園和遊樂場關閉，民眾最多只能6人聚集，酒吧和餐廳須在晚上11時或之前關閉。

馬德里餐廳Sanissimo老闆范登霍爾斯坦（Sonny van den Holstein）說，中央和地方政府的政治角力使馬德里人感到惱火，擔心這些措施是否有效。「我們戴口罩、沒夜店和派對八個月了，但仍然有感染。那麼這些限制究竟是否有效呢？人們感到困惑，他們猶豫是否應該外出，他們活於恐懼中。」

保守黨領導的馬德里地區政府不情願下遵從社會黨領導的中央政府下達的命令，民眾除了上學、上班、求醫或購物外嚴禁外出。以夜生活聞名的馬德里一向吸引很多遊客，但現在酒吧和餐廳要提早到晚上11時關門，而餐廳、健身中心和商店容納人數也規定要減少一半。室內外都繼續禁止超過6人聚集，但公園和遊樂場在這段時間可繼續開放。

馬德里市內感染率高的較貧窮地區早前已擴大相關防疫限制。其他歐洲城市近日也收緊限制，限制餐廳人數和在更多地方強制戴口罩，但並未如馬德里般嚴格。馬德里新一輪封城至少持續實施14天，如有需要或會延長。

英國《每日郵報》

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