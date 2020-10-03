特朗普確診｜競選團指特朗普所有活動延期或改網上舉行 彭斯因檢測陰性會如常造勢

美國總統特朗普染疫後，其競選團隊表示所有事先安排的造勢活動，將延期或改為網上舉行，第一家庭原定參加的活動也暫時延期。競選團隊又指，副總統彭斯在周五的檢測呈陰性過關，所以會繼續拉票行程。

特朗普競選經理施特平（Bill Stepien）周五下午發聲明指：「所有早前宣佈有總統參加的競選活動，都正在安排改為網上進行或暫時延期」。他又指特朗普家人原定參加的活動「暫時延期」，「所有其他競選活動將視情況而定，我們將在未來數天作出相關公佈」。

施特平說周五早上檢測過關的彭斯，將繼續按原定行程參加競選活動。特朗普的民主黨對手拜登周五早上的檢測結果亦呈陰性，他當天稍後已出發往密歇根州拉票。

特朗普的成年子女及其配偶缺席造勢，或對選情有影響。特朗普長子唐納德（Donald Trump Jr.）及其女友吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle），還有次子埃里克（Eric Trump）及其妻子拉拉（Lara Trump）在特朗普的競選活動上都相當引人注目，他們到全國各地出席活動，幾乎每天都代表總統主持直播。

美國CNBC電視台

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