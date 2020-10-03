武漢肺炎●全球疫情｜英單日增近1.3萬宗確診破紀錄 法近1.7萬宗新症亦創新高

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,373萬，全球死亡人數超過103萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾736萬宗，死亡人數逼近30萬人。印度確診人數突破647萬，位居全球第二，死亡人數突破10萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家，亦是全球三個病亡人數破10萬的國家之一。巴西確診人數超過488萬，死亡人數約14.5萬。俄羅斯確診人數逼近120萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

●英國政府周六通報破紀錄的12,872宗單日確診新症，是周五通報數字的差不多兩倍，亦打破上周二的7,143宗紀錄。當局歸咎是技術問題導致通報延誤。

英國現時每日處理逾20萬個病毒檢測，與疫情爆發之初不足10萬個相比已大有改善。不過，出現技術問題，令政府再遭質疑是否因檢測能力不足而對疫情失控。

疫情反彈，英格蘭北部周六午夜起收緊防疫限制，利物浦、哈特爾普爾（Hartlepool）、米德爾堡（Middlesbrough）、沃靈頓市（Warrington）等地禁止家戶之間登門拜訪。至今英國逾1/3人口受嚴格防疫措施影響。

●法國周六通報過去24小時錄得近1.7萬宗確診，刷新上周的單日新症數紀錄，累計增至606,625宗確診。單日新增死亡人數為49，累計32,198死。

路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！