健康研究｜睡眠不足削弱壓力可承受程度 情緒反應更強烈

英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）及賓夕凡尼亞州立大學（Pennsylvania State University）的一項最新研究指出，睡眠會影響一個人對壓力的心理感知，睡眠不足或會令人在面對壓力時，出現更強烈的情緒反應，也會導致他們在經歷正面事情時，喜悅感減少。

研究連續8天調查近2,000名介乎33歲至84歲的美國成年人，詢問他們的睡眠時間、日常壓力來源、經歷正面事情的次數、以及在整天如何影響他們。受訪者表示每當有較多睡眠，通常會感到較少壓力。

英屬哥倫比亞大學及賓夕凡尼亞州立大學的研究員寫道，若果晚上比平常睡得少會影響日常生活的抗壓能力，甚至在經歷正面、開心事情時，所產生積極影響的幅度也會減少。

研究發現患有慢性病的受訪者每天若睡得夠，能對「正面的事情有較大反應」，英屬哥倫比亞大學心理學系助理教授辛（Nancy Sin）說：「當人們經歷正面事情，例如擁抱或身處大自然，他們那天通常會感到快樂，但我們發現當人們比平常睡得少，他們就未能從正面事件中獲得這麼多的積極情緒。」

辛指目前建議的晚上睡眠時間是至少７小時，但據估計有1/3成年人未能達到這個健康標準。

美國《霍士新聞》

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