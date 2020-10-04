特朗普確診｜美國人不分立場為總統伉儷祈禱 支持者轟自作自受但仍投票力撐

美國總統特朗普及第一夫人梅拉妮婭確診武漢肺炎，美國民眾不分界別、立場地為兩人祈禱、祝願他們早日康復，有支持者對特朗普確診感到震驚，認為這反映「任何人都會感染」，但表示仍會繼續支持特朗普，有信心他會擊退病毒。另外亦有民眾為事件感到困擾，反映美國將面臨更大不確定性。有支持者炮轟特朗普當初輕視疫情如今自作自受，但整體而言仍支持他，表明會繼續投他一票。

俄亥俄州州長德萬（Mike DeWine）宣佈周日為祈禱日，「祈禱日是為了最近確診武漢肺炎的總統特朗普及第一夫人梅拉妮婭，以及所有感染和受武漢肺炎影響的人士」。經常批評特朗普的美國有線新聞頻道MSNBC主持人馬道（Rachel Maddow）也呼籲民眾祈禱，並藉此意識到病毒的嚴重性，「願上帝保佑總統和第一夫人，如果你祈禱，請祈禱祝願他們迅速和完全康復——(將祝福散播給)無論在任何地方受感染的每一個人」；德州州長阿博特（Greg Abbott）及亞利桑那州州長杜瑟（Doug Ducey）也呼籲民眾為特朗普祈禱。

特朗普的支持者認為他最終會擊退病毒，並會繼續支持特朗普。來自俄亥俄州、43歲的約瑟夫（Maranda Joseph）說：「這令人震驚，看到他確診有一點覺醒，任何人都會感染，即使是總統。」約瑟夫認為在之後特朗普的集會上，應要有更多人戴口罩，但她強調待特朗普康復後，她仍然會出席集會，「但免疫系統受損的人應留在家中」。

來自加州、36歲的琼斯（Katie Jones）有信心特朗普會擊退病毒，「這令人傷心，但他是堅強的人，他會渡過難關」；來自賓夕凡尼亞州、70歲的退休人士庫珀（Jack Cooper）指出，特朗普為低估武漢肺炎病毒的危險而付出代價，「他現在自作自受」，但話雖如此，他強調自己仍然會再次投票給特朗普。

特朗普小時居於紐約皇后區，在過去六個月內，紐約有逾3.3萬人死於武漢肺炎，當中有超過6,000人來自皇后區，故當地民眾很清楚所有人都會面臨風險，他們對特朗普確診感到困惑及擔憂。公共衞生人員坎迪拉里奧（Angel Candelario）說：「他看上去像免疫，就像一名超級英雄，其實他不過是一名普通人，美國本應視自己為超級大國，現在看上去卻不像。」

在醫院工作的墨菲（Audrey Murphy）說：「這十分恐怖，他應以較安全的方式應對並戴上口罩，如果總統感染武漢肺炎，所有人都面臨不好的前景，我失去很多與我一起工作的親朋好友，我只是認為應以較好的方式處理疫情。」

美國霍士新聞/《今日美國報》／路透社／英國天空新聞

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