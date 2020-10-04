特朗普確診｜新澤西前州長確診 提名儀式群組增至8人感染

美國新澤西前州長克里斯蒂（Chris Christie）周六推文表示確診，會接受治療。

美國網站Axios報道，9月26日特朗普在白宮玫瑰園宣佈提名巴雷特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官，克里斯蒂亦在場，沒戴口罩。他翌日到白宮幫特朗普準備兩天後的電視辯論。

「提名儀式群組」之前已有7人確診，包括特朗普與夫人梅拉尼婭、猶他州參議員邁克李（Mike Lee）、北卡羅來納州參議員蒂利斯（Thom Tillis）、印第安納州聖母大學（The University of Notre Dame）校長詹金斯（John Jenkins）、特朗普前顧問康韋（Kellyanne Conway）及一名白宮記者。

提名儀式約200人出席，雖在室外舉行，但出席者大多沒戴口罩，亦沒保持社交距離，事後證實確診的，當日都坐得十分「親密」。有人認為這是「超級播毒」場合，懷疑特朗普也是在這儀式中招。

另外，威斯康辛州參議員約翰遜（Ron Johnson）周六早上宣佈確診，是兩天內第三位中招共和黨參議員。他沒出席提名儀式。

多位參議員確診，包括司法委員會成員蒂利斯和邁克李，參院少數黨（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）乘機呼籲押後下周一展開的巴雷特提名確認程序，但司法委員會主席格雷厄姆（Lindsey Graham）表示聽證會將如期舉行。蒂利斯和邁克李已選擇自我隔離10天而非14天，令他們可以趕及出席聽證會。

參院多數黨領袖麥康奈爾周六表示，原定的全體會議會將延至本月19日後舉行，但各委員會的「重要工作」則可如期進行，包括最高法院大法官提名確認聽證會。

路透社

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