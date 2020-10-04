皇室Watcher｜2歲半路易王子破天荒鏡頭前講話 可愛度爆燈

英國劍橋公爵威廉及夫人凱蒂早前為3名子女拍攝短片，向英國著名生物學家艾登堡爵士（Sir David Attenborough）提問，2歲半的路易王子（Prince Louis）首次公開對鏡頭說話，他問爵士「最喜歡的動物是甚麼」。

威廉王子和夫人凱蒂是在宮邸肯辛頓宮（Kensington Palace）的後花園拍攝這段影片，佐治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte）和路易王子向艾登堡爵士提問有關動物的問題，短片日前在Twitter分享。

2歲半的路易王子成為短片焦點，他在片中穿上一件白色配藍紅色橫間的小毛衣，相當可愛，而他說話的聲音更首次被公開，他問：「你最喜歡甚麼動物？」艾登堡爵士回應「我最喜歡是猴子，因為牠們很有趣，會周圍跳來跳去，又不會咬人」，「但你不能在家中養猴子，因為猴子住在森林」，然後再反問路易王子「你在家會養狗還是貓？我想我會選擇狗」。

7歲的佐治王子在片中問艾登堡爵士「接下來哪種動物會滅絕」，而5歲的夏洛特公主則穿著校服說：「你好艾登堡爵士，我喜歡蜘蛛，你都喜歡蜘蛛嗎？」

近期艾登堡爵士頻頻跟威廉王子一家見面，早前在肯辛頓舉辦了其最新紀錄片《A Life On Our Planet》的私人放映會，之後送了佐治王子一枚鯊魚齒化石。

據一名皇室職員透露，這三個皇室小成員都很喜歡艾登堡爵士，問了很多有關恐龍的問題，又對那枚鯊魚齒化石愛不釋手，這名職員表示「他們都很高興，你從一些相片看看夏洛特公主的反應就能知道」。

英國《每日郵報》

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