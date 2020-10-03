特朗普確診｜「御醫」報平安官員卻說「情況堪憂」 特朗普病情「未來48小時是關鍵」

美國總統特朗普確診武漢肺炎入院一天後，白宮御醫康利（Sean P. Conley）報平安，但白宮官員和消息人士的說法卻大相逕廷。

醫療團隊周六說特朗普已經退燒，沒有呼吸困難，毋須吸氧，精神狀況良好，惟記者問康利特朗普曾否要補充氧氣時，他多番避談，只說特朗普上周四開始出現「臨床徵兆」，但毋須吸氧，昨日在醫院時亦毋須吸氧。

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）周六表示，特朗普周五曾有一段時間生命體徵「令人十分擔憂」，康復之路未明朗，未來48小時將十分關鍵。美聯社和《紐約時報》都引述消息人士，說特朗普周五血氧水平下降，在白宮吸氧後搭直升機入院。康利周六表示，特朗普的血氧量為96%，屬正常水平。

另外，康利在周六記者會說特朗普已確診72小時，接受Regeneron抗體雞尾酒療法48小時，意味他周三已中招，卻仍出席競選活動。康利其後澄清，想說的是「第三日」和「第二日」而非72小時和48小時，並說得知特朗普與確診者有緊密接觸後，周四下午反覆為他檢測，周四晚核酸檢測結果為陽性，周五以抗體雞尾酒治療他。

路透社／美聯社

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