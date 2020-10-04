特朗普確診｜傳入院前屢問助理 「會否像我老友一樣染疫亡」

美國總統特朗普正在醫院治療武漢肺炎，前日（周五）傍晚入院前，據說不斷問助理會否與一位4月染疫離世的老友一樣難逃厄運。

特朗普周五凌晨在社交網推文，宣佈他和夫人梅拉尼婭確診，不足24小時後戴着口罩在白宮自行登上總統專機「海軍陸戰隊一號」，往馬里蘭州華特里德國家軍事醫療中心，其間無發言但向記者豎拇指和揮手。

美國雜誌《名利場》（Vanity Fair）記者舍曼（Gabriel Sherman）引述共和黨一位知情者，特朗普被送院前，屢問助理他「會否像謝拉（Stanley I. Chera）一樣離世？」

謝拉是特朗普的地產界朋友兼金主，3月感染武漢肺染，4月死亡。特朗普在3月下旬一次疫情簡報會中，首次提及謝拉染疫。當時他不點名說一位「有點年長而且身重的硬漢」不適入院，一日後陷入昏迷，形容「只要病毒入侵的是高危病人，病情惡化之速度與病毒之惡毒一樣可怕」。幾日後，特朗普再提及那位認識多年的老友，形容他已病入膏肓，而病毒之厲害是他「前所未見」。謝拉4月11日在紐約逝世，終年77歲。有人認為，謝拉中招令特朗普不敢再輕視疫情，但他當時否認。

早前有報道指特朗普周五感到呼吸困難，血氧量下降，要在白宮吸氧，之後入院。白宮官員形容他入院前情況一度令人擔憂。

年屆74歲的特朗普有超重問題，屬高危一族。

英國《每日郵報》

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