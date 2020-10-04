武漢肺炎｜KENZO創辦人高田賢三染疫病逝 終年81歲

日本時裝設計師、KENZO創辦人高田賢三周日因感染武漢肺炎在巴黎病逝，終年81歲。

其發言人在聲明中表示，他感染武漢肺炎後，周日在巴黎美國醫院（American Hospital of Paris）去世。

1939年在日本出生的高田賢三，是首位在巴黎時裝界闖出名堂的日本設計師，他所創辦的全球品牌KENZO現隸屬LVMH集團，包括時裝、美容產品及香水，老虎頭和大眼睛等辨識度高的設計一度紅遍街頭。KENZO品牌在港有多間店舖，據上市公司I.T年報，雙方有聯營公司；根據資料，有指是Joyce Boutqiue在上世紀80年代引入KENZO到香港。

2016年H&M與KENZO合作的聯乘系列引發搶購潮，位於銅鑼灣的分店未開度已出現現人龍。香港作家鄧小宇1970年代至1980年代以筆名錢瑪莉寫專欄，也以KENZO為專欄名，以《穿KENZO的女人》專欄討論女強人生活。

高田賢三1999年宣佈退休，但自此之後仍然間中工作，今年一月宣佈新作，推出奢華室內設計及家居品牌K3，設計由傢俱以至地毯及陶瓷器都有。

除了高田賢三外，今年已有多位知名日本人因感染武漢肺炎去世，包括70歲國民笑匠志村健，他今年3月29日因患上武漢肺炎不幸離世；曾與志村健合作過的國民女星岡江久美子，4月染疫後病情急轉直下最終在東京一間醫院病逝，終年63歲。

路透社/今日俄羅斯/《蘋果》資料室

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