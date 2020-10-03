特朗普確診｜一文看清 總統候選人一旦喪失活動能力或去世的大選安排

美國大選於11月3日舉行，競逐連任的特朗普離大選日約一個月前感染武漢肺炎，引來外界連串疑問，包括要如何應對總統候選人在大選前不幸失去活動能力或逝世：

大選能否推遲？

理論上可行。美國憲法賦予國會決定選舉日子的權力，在美國法律下大選每4年一次、在11月首個星期一的翌日進行。不過現實上要通過推遲大選絕不容易，因為必須經參眾兩院同意，目前參議院由共和黨控制，但眾議院卻由民主黨控制，預料會反對推遲大選。美國史上亦從未推遲過大選。

候選人在大選日前去世怎麼辦？

民主黨全國委員會和共和黨全國委員會都有規定，可以要求黨員投票決定改由誰代替出選，但在今次大選未必有足夠時間去完成這步驟。

由於武漢肺炎疫情嚴峻，多個州分讓選民以郵寄方式投票，當中已有不少選票發送到選民手中。根據美國佛羅里達大學（University of Florida）的美國大選計劃（U.S. Elections Project）資料顯示，已有220萬人完成投票。因此除非大選被推遲，否則縱使任何一位候選人在11月3日前死亡，選民仍要在兩名候選人中作出抉擇，若由已離世的候選人獲勝，會引伸另一系列問題。

候選人在選舉人團（electoral college）投票前去世怎麼辦？

美國總統大選是採取選舉人團方式，由各州分公民先選出該州的選舉人，亦即參眾兩院議員，再由這些選舉人代表該州投票。每個州會按不同人口比例，分配相應的選舉人團票數，候選人在538張選舉人票中，取得至少270票就可勝出，今年的選舉人團投票將於12月14日進行。

每個州的選舉人票通常會根據該州的選舉結果，全數投給勝出該州的總統及副總統候選人，但也有州分的選舉人不需要根據選舉結果作選擇。不過大多數州法律都沒有考慮候選人一旦死亡的情況，密歇根州法律規定選舉人要投給在選票上出現的獲勝候選人，印第安納州法律就規定如果原本獲選中的候選人去世，應改為投給黨的替補代表。

喬治華盛頓大學（George Washington University）政治管理研究生院院長布朗（Lara Brown）表示，如果候選人死亡，落敗黨可能會在法庭質疑，是否可讓受約束的選舉人投給黨內的替補代表。洛約拉法學院（Loyola Law School）教授萊維特（Justin Levitt）認為，如果某個候選人很明顯贏出，政黨不太可能違背選民意願。

候選人在選舉人團投票後、在國會通過前死亡怎麼辦？

在完成選舉人團投票後，國會必須召開會議通過選舉結果，而今屆會議定於明年1月6日舉行。然而如果候選人獲得多數選舉人票後死亡，不清楚國會將如何處理。

根據美國憲法第二十條修正案，如果獲選為總統的候選人在就職日前去世，獲選為副總統的人會接任成總統。然而這條文也會引起法律爭議，因為要界定「獲選總統」的定義，是在勝出選舉人團投票後直接生效，抑或要在國會通過選舉人團投票結果後才生效。

如果國會最終否決已故候選人的選票，在沒有人取得大多數選票的情況下，眾議院將會在餘下得票率最高的三名候選人中選出總統。不過，11月眾參兩院將會進行選舉，屆時不論由共和黨或民主黨控制都會影響這些權力的行使。

候任總統在國會核實結果後去世或喪失能力怎麼辦？

根據美國憲法，候任總統會於就職日、即國會通過選舉結果的兩周後宣誓就職，如果候任總統死亡或喪失活動能力，候任副總統將會成為總統，並同樣在1月20日宣誓就職。

美國史上從未出現勝出的候選人在大選後、就職日前逝世。較為接近的情況是，格里利（Horace Greeley）在1872年的大選落敗後的數周、11月29日逝世。

路透社

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