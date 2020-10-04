武漢肺炎｜日本配合東奧 擬最快明春開放旅客入境

據多名日本政府相關人士透露，為了迎接延至2021年舉行的東京奧運，日本政府有意最快在明年春天「有條件」開放旅客入境，屆時還會有一系列防疫措施出爐，包括要求旅客下載健康管理App。

受武漢肺炎疫情影響，原定於今年夏天舉行的東京奧運，被迫延至明年7月，日本早前一直禁止159個國家或地區的人入境。不過，日本繼早前決定在本月開始放寬具中長期居留資格的外國人入境後，日本朝日新聞網（ANN）報道，首相菅義偉上任後認為要重啟經濟活動，預計從下個月開始，除了旅客以外，不論日本人或外國人，只要能確實進行病毒篩檢，原則上將恢復跨國人員往來。

據日本時事通信社報道，政府目前就明年東奧舉辦時外國旅客出入境等過程，探討具體對策，正研究解禁旅客入境限制。報道指，政府要求旅客必須在出發地進行病毒檢測，以及取得陰性證明，並要購買包含不幸在日本感染武漢肺炎的旅遊保險。旅客亦需要預先下載一個健康申報的手機應用程式，在入境日本後的14天內，每天都要透過該應用程式申報健康狀況，變相旅客不用在酒店或其他地方隔離14天。以上措施都完成後，只要入境日本時的檢查確認陰性，就可前往東奧賽事場地觀戰。

日本政府還打算特別設立「發燒健康諮詢援助中心」（暫稱），專門用作接收入境日本後感染武漢肺炎的旅客，避免各地的醫院因而承受更大壓力，還有另一個方案就是主辦城市東京的醫療中心，都用作治療確診旅客。

日本政府預料將會於明年1月推出全面方案，並於4月重新開放旅客入境時試行，讓邊境人員熟習措施，而這一系列措施亦預計在奧運結束後繼續維持，恢復日本的旅遊業。

然而，開放旅客入境仍有不少問題有待討論，例如要開放限制的規模、允許多少旅客入境及入境後的活動範圍可以有多廣泛等，加上疫情仍可能會有很大變化，該名消息人士表示，「必須關注未來全球疫情發展」。

中央社/日本時事通信社

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