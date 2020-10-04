TikTok危機｜《金融時報》：華駐伊朗前外交官任公司高層 曾負責撰寫內容政策

英國《金融時報》周日報道，一名曾駐伊朗的中國前政府官員獲TikTok聘為全球內容政策小組主管，負責決定哪些內容可以在平台上播放；在這人任職期間內，TikTok被指打壓被北京視為敏感的短片，包括有關新疆維吾爾人的內容，報道令人質疑TikTok所受到中國官方的影響有多廣泛。

《金融時報》引述消息人士及一份已刪除的LinkedIn資料報道，年近30歲的鄭材（Cai Zheng，譯音）2018年加入TikTok母公司字節跳動，此前他曾為政府官員，在中國駐德黑蘭大使館工作4年。鄭材加入字節跳動後，負責撰寫TikTok 、Helo及Vigo Video等平台的內容指引，決定哪些短片要予以刪除。

該報引述消息人士指，鄭材的背景可能會影響他以及年輕的政策分析團隊，在面對有爭議內容時採用技術刪除短片。在他任內，TikTok被指刪除對北京敏感的內容，一名關注新疆維吾爾人情況的美國少女，所發的短片亦被移除。TikTok當時否認打壓政治短片，稱少女發佈的短片是錯誤被刪。

去年9月英國《衞報》也曾報道，中國網絡審查延伸至外國，TikTok有文件指示屏蔽政治敏感訊息，包括涉及西藏、台灣獨立、天安門大屠殺及法輪功的內容。TikTok表示有關政策已經過期。

字節跳動過去一再否認中國政府對公司營運有任何影響，但鄭材這位前官員獲聘用為政策制定的核心成員，令外界有所質疑。TikTok向該《金融時報》表示，鄭材並未參與制訂政策，指他曾在區域和本地團隊中工作，負責將早期的內容政策本地化。字節跳動回應指，公司在聘用鄭材之前沒有考慮過他以前在公共部門中的角色，在聘用過程中也沒有與政府進行對話。

報道指鄭材已與今年1月離開有關職位，目前這個職位仍未有人補上。《金融時報》又指TikTok現在於洛杉磯、都柏林、新加坡和矽谷已發展出政策小組，這些小組的主領導人會向位於北京的全球信任和安全負責人匯報。

美國特朗普政府憂慮TikTok會將美國用戶的數據資料轉交給中國政府，8月頒布行政令，從9月中旬起禁止美國人與字節跳動就TikTok進行交易。字節跳動、美國商業軟件公司甲骨文（Oracle）和零售巨擘沃爾瑪（Walmart）上月宣佈達成初步協議，將成立名為TikTok Global的新公司，接手TikTok美國與全球大部分的業務。

英國《金融時報》/彭博社/《蘋果》資料室

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