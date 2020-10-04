特朗普確診｜一臉倦容不忘自讚偉大領袖 「作為總統面對風險無得揀」

美國總統特朗普周六在Twitter發放約4分鐘的短片，他在片中強調自己作為總統，面對武漢肺炎風險根本是「沒有選擇」，他一臉倦容仍不忘自讚自己是「偉大領袖」，又形容他現時接受的治療是「上帝的奇蹟」，深信自己、美國以至世界都會戰勝武漢肺炎。

在轉到軍方醫院接受治療後，特朗普首次現身發言表達感受。他非常憔悴，與平時神采飛揚一臉得意形成很大對比，他指自己身為美國總統，即使要承受感染的風險，也不能坐在辦公室躲避，他說：「我沒有選擇，因為我不想只留在白宮，有人建議我留在白宮，困住自己不要離開，甚至不要去橢圓形總統辦公室，留在樓上好好享受，不要見民眾、不要跟民眾溝通，就任由事情自然發展，但我不能這樣做，我要走出來，因為這是美國，世上最了不起的國家，這是世上最強大的國家，我不能將自己隔離，鎖自己在房間當中，然後說『不管發生甚麼，都已經發生了』，我不能這樣做。」他進一步指，「我們要勇於面對難關，作為領袖，你必須要迎難而上，從來沒有一個偉大領袖會那麼做（逃避）。」

片中特朗普的面容疲憊，當說完比較長的句子時，呼吸亦變得比較急促。他早前接受了雞尾酒療法REGN-COV-2，雖然這新療法仍處於實驗階段，但他表示：「有很多事情正發生，當你看我正接受的療法，以及外界還有新藥即將陸續推出，老實說它們都是奇蹟......當我這樣說時有人批評，但我們的確看到一些事情發生，而看起來就像上帝施下神蹟，我只想告訴你，我開始感覺良好。」

特朗普還表示：「我們為這些事情（新療法）感到自豪......我正在為數百萬人奮鬥，不單止是在美國的，而是全世界的。我們將會戰勝武漢肺炎，我們將會徹底戰勝。」

最後，特朗普提及第一夫人梅拉尼婭的情況，他指「第一夫人的情況很好，梅拉尼婭要我為她說一些東西，來表達她對這個國家的熱愛和尊重，我們都很好。」

路透社

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