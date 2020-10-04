特朗普確診｜白宮發相證展總統勤奮 白宮發言人：這男人永不停工

美國總統特朗普確診武漢肺炎後，目前於軍方醫院接受治療。白宮發放了2張他即使抱恙仍勤奮工作的相片，白宮發言人迪爾（Judd Deere）及特朗普女兒伊萬卡均形容特朗普「永不停工」。

白宮周六晚發放了2張特朗普在馬里蘭州沃爾特里德軍方醫院（Walter Reed National Military Medical Center）工作的相片，可以看到他分別在會議室和總統套房的辦公室簽署一些文件，似是淡化想他曾出現呼吸困難要吸氧氣的報道，並向公眾展示他的情況正在改善。

迪爾立即在Twitter發表評論，他說：「這個男人永遠不會停止工作！」特朗普女兒伊萬卡也轉載照片，大讚父親：「沒有什麼可以阻止他為美國人服務。堅韌！」

稍早時間，特朗普也在Twitter發放長約4分鐘的短片，片中他強調「作為領袖，你必須要迎難而上」，指自己面對疫情不會逃避，又表示接受了新療法後，「開始感覺良好」，新療法就像「上帝施下的神蹟」。

白宮醫生康利（Sean Conley）同日更新了特朗普的病情，他指特朗普「整天都沒有發燒，而且不需要氧氣罩」，揚言「會密切監察他的臨床情況，同時全力支援他履行總統的職務」。

英國《每日郵報》

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