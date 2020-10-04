高加索動盪｜衝突踏入第二周 阿塞拜疆指第二大城市遭亞美尼亞襲擊

亞美尼亞與阿塞拜疆在納卡地區的軍事衝突周日踏入第二周，有升級迹象，戰火更蔓延至阿塞拜疆第二大城市占賈（Ganja）。前者指前線衝突激烈，已擊落三架飛機；後者否認，又指對方轟炸平民。雙方過去一周衝突的傷亡人數增至逾240人。

有主權爭議的納卡地區位於阿塞拜疆境內，由亞美尼亞控制，蘇聯倒台後宣佈獨立但不獲國際承認。連日戰火，阿塞拜疆指平民錄得19死55傷，沒有公佈軍方死傷人數。亞美尼亞則宣佈共209名軍人和14名平民死亡。

阿塞拜疆指對方連夜轟炸其19個佔領區，又襲擊占賈市，造成一死四傷，揚言會摧毀對方境內的軍事目標報復。亞美尼亞就指前日斯捷潘奈克特和馬爾塔克爾特被對方的空軍和長程導彈襲擊。納卡地區領袖就承認摧毀占賈一個空軍基地，揚言會繼續襲擊阿塞拜疆大城市的軍事設施。

亞美尼亞總理帕辛揚周五指現時或是「國家史上最重要的時刻」，呼籲國民團結取勝。阿塞拜疆總統阿利耶夫就聲稱已拿下北部重要戰略據點馬達吉斯和7條村。

阿塞拜疆獲土耳其表態支持，亞美尼亞則與俄羅斯有防衞協議。負責調停但不果的俄羅斯、美國和法國呼籲立即停火。

路透社/法新社/美聯社

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