保外就醫｜因國安罪被伊朗判囚六年 法女學者獲暫時放監

被伊朗以國安罪名判監的法國巴黎政治大學研究員阿德卡（Fariba Adelkhah）獲准「保外就醫」，但要佩戴電子腳鐐。

阿德卡的代表律師德赫罕（Saeid Dehghan）周六在Twitter發文，說阿德卡已經在德黑蘭與家人團聚，當局未訂出要阿德卡何時返回監獄，正爭取將「暫時獲釋」變成「永遠獲釋」。聲援她的組織說她獲當局保外就醫，但強調問題根源不變：她在不公平審訊下被判監。

61歲的阿德卡是人類學家，擁有法國和伊朗雙重國籍，去年6月與同事兼丈夫馬沙爾（Roland Marchal）被伊朗指散發政權宣傳品，在德黑蘭機場被捕。阿德卡去年12與另外兩名被伊朗拘禁的外籍女囚犯絕食三個月，抗議被利用作政治人質，要求獲釋。

今年3月，法國與伊朗交換囚犯，馬沙爾獲釋並返回巴黎。阿德卡5月被裁定危害國家安全罪和散發宣傳品罪成，判監6年。

法國總統馬克龍6月初曾要求伊朗釋放阿德卡，指她遭「濫捕」，但伊朗外交部拒絕要求，說伊朗的司法系統獨立運作，不受政治左右，警告巴黎不要干涉伊朗內政。

伊朗近年拘捕數十名外籍及雙重國籍伊朗人，控以國安罪。部份人因武漢肺炎疫情入侵伊朗監獄而獲暫時放監，包括擁有英國和伊朗雙重國籍的扎克哈里—拉特克利夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）。

英國廣播公司／德新社/法新社

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