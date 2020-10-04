控訴當局迫害　俄異見女記者自焚亡

俄羅斯獨立新聞網Koza.Press總編輯斯萊文納（Irina Slavina）前日在下諾夫哥羅德市的內政部辦公室外自焚身亡，此前警方曾針對一個反對派組織到她家中突擊搜查。她死前數小時在社交網撰文說：「請把我的死歸咎於俄羅斯。」

曾刊登反普京報道

她上周四在社交網表示，軍警清晨突擊搜查她的住所，尋找反對派運動「開放俄羅斯」的文宣。該組織由異見者霍多爾科夫斯基資助，被指資助該市示威。搜查期間她向警方表示自己「甚麼都沒有」，惟警方照充公她一家三口的電腦和手機，「我沒辦法工作」。

社交網流傳影片顯示她在一張長椅上自焚，一名男子曾衝向她試圖用自己的大衣撲火但被她推開，她最後倒地身亡。她的網站曾刊登調查報道反對總統普京的聲音，事發後不久已關閉。

社運人士奇科夫表示，萊文納曾被控不尊重政府和發放假新聞。霍多爾科夫斯基指過去多年她被當局多次罰款或拘留。中毒後在德國留醫的反對派領袖納爾瓦尼指，「她因政治罪名被揑造刑事罪行，絕對是她自殺的原因」。當地有市民自發路祭，有人寫上「國家殺人」的標語。

調查委員會其後發聲明證實消息，指她的遺體「有燒傷的痕迹」，卻指「沒有基礎」把她的死與警方調查掛鈎，指她在調查中只屬證人，既非疑犯也非被告。

法新社/路透社/英國廣播公司