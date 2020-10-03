10.1濫捕｜美國務院對逾80人被捕表憤慨 ：反映中共已完全違背一國兩制承諾

美國國務院發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）周六發表聲明，對香港政府10月1日濫捕逾80人表示憤慨。

聲明指出，香港之穩定繁榮有賴對集會權、言論自由及其他基本自由之承認，但香港政府卻通過壓制民意，一再次顯示其與中國共產黨合謀閹割香港自治與港人自由。港府繼續利用執法機關作政治目的，與維護法治及尊重人權（包括集會權和言論自由）的目的背道而馳。這次大肆拘捕凸顯北京完全廢除其曾經承護維護的一個兩制。

香港警察拒批民陣在10月1日和平遊行的申請後，網上有人號召當天到銅鑼灣「購物」，警方提早重兵佈防，隨意封鎖及截查在場人士，有母女買書後路過也被一網成擒，即使只是吹奏牧童笛或手持氣球的市民亦不放過。有人高喊「光復香港，時代革命」等口號，但場面一直和平。警方在各區拘捕至少86人，共74人被指於銅鑼灣參與非法集結，其餘被捕人士涉及參與未經批准集結、未能出示有效身份證明文件和在公眾地方行為不檢等。

美國國務院／《蘋果》資料室

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！