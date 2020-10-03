特朗普確診｜軍方醫院有50張ICU病床佈置豪華 有7000職員為特朗普工作

美國總統特朗普確診武漢肺炎後，周五傍晚被送往馬里蘭州沃爾特里德軍方醫院（Walter Reed National Military Medical Center）接受治療，該院是全國最大的軍方醫療中心，有50張深切治療病床，約有7,000名職員，特朗普入住的豪華總統套房特別備有器材，可供總統辦公。

沃爾特里德軍方醫院距離白宮僅14.5公里（9英里），共有88棟大樓及244張病床，總統套房名為71號病房。曾為前總統老布殊和克林頓醫生和白宮醫療小組總監的馬里亞諾少將（Connie Mariano）說，總統套房是該院為高級軍官和內閣成員預留的6個特別病房之一，特設總統所需的保護裝置和通訊器材。白宮表示特朗普住院「數天」期間，會在總統套房繼續辦公，但不少人揣測他住院或暗示他病情比官方公佈的惡劣。

沃爾特里德軍方醫院在附近的銀泉市（Silver Spring）設有研究中心，科學家在該處研發武漢肺炎等傳染病的疫苗和療法。沃爾特里德自稱「國家醫療中心」，是美國軍方醫療的領頭機構，旗下100間診所和專科有7,100名員工服務。

由於沃爾特里德為國家領袖服務，它有一翼專門為最高層官員服務，總統和副總統通常在醫療評估及治療病房（METU）接受治療，該病房有保安設計，獨立於其他病房，備有私人體檢室。總統套房裝修豪華，房內的飯廳有水晶燈，病床旁數步之遙就是辦公桌，多間接待室都有寬敞梳化，特朗普入住期間可繼續執行總統職務，但未知沃爾特里德有甚麼設施可幫助特朗普康復。

沃爾特里德有165間「智能套房」，配備「雙向通訊設備、視聽及無線功能，還有床邊娛樂設施，全都可透過牆上可拆下的鍵盤控制，讓病人任何時間都能使用」，未知總統套房是否屬於這種高科技病房。

沃爾特里德以手術一流聞名，1985年前總統列根遇弒，遭到槍擊幾乎喪命，在醫院內接受治療康復，近年醫院主要治療伊拉克和阿富汗戰爭中受傷的士兵；但2007年醫院被揭發疏忽致多名士兵直接或間接死亡，醜聞後惠特曼少將（Major General George Weightman）被免除了監督醫院的職責，院方並僱用了3,500名新員工。

英國《每日郵報》

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