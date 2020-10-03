特朗普確診●不斷更新｜白宮醫生指特朗普已退燒 知情者指他入院前要在白宮吸氧

美國總統特朗普及第一夫人梅拉妮婭證實感染武漢肺炎，特朗普周五搭直升機前往馬里蘭州沃爾特里德軍方醫院（Walter Reed National Military Medical Center）接受治療，以下為最新進展：

●白宮醫生康利（Sean P. Conley）周六表示特朗普病情好轉，說他情況「十分良好」，團隊感到「十分高興」。

康利率領治療團隊在沃爾特里德軍方醫院舉行記者會，說特朗普上周四下午開始出現「臨床徵兆」，但過去24小時已再無發燒，沒有呼吸困難，毋須吸氧，能夠走動，說他正接受「瑞德西韋」（Remdesivir）治療，療程將為期五天，特朗普已接受了第一劑藥，正密切留意他有否出現併發症，對他的情況審慎樂觀，但暫時未知他何時可以出院。

不過，有消息人士周六向白宮記者表示，特朗普上周五入院前要在白宮吸氧，過去24小時某些生命體徵「十分令人擔憂」，入院後情況有改善，未來48小時會是關鍵，而他的康復之路「仍不明朗」。

●新澤西前州長克里斯蒂（Chris Christie）周六推文表示確診，會接受治療。

路透社／美聯社／德新社

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