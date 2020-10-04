表面如常運作　白宮加強防疫

美國總統特朗普證實染疫後，白宮雖然表面運作如常，但職員明顯已加強防疫措施。消息亦指，幕僚其實越來越擔心特朗普會敗選，並連累多名參議員競逐連任的選情。

多名高官前日在特朗普公佈染病消息後大派定心丸，展示政府運作沒有受影響，如經濟顧問庫德洛強調「政府事務會繼續」，白宮幕僚長梅多斯亦表示特朗普即使染病，仍追問經濟和救市方案談判的狀況，但白宮上下都加強了防疫措施。

知情人士透露，白宮人員早前還在嘲笑副國家安全顧問波廷杰（Matt Pottinger）上班戴口罩，庫德洛、梅多斯等官員都不戴口罩四處遊走，如今國安辦公室已下令所有職員戴口罩和避免前往西翼；願意做防疫措施的人亦明顯增加，只是白宮仍堅持戴口罩和保持社交距離是自願措施，未強制執行。

取消搖擺州集會恐致敗選

官員除了擔心病毒在白宮散播，似乎也意識到這可能是共和黨在下月大選時的致命傷。一名白宮顧問透露，多名幕僚已開始討論特朗普染疫或會直接導致他斷送總統寶座。鑑於特朗普原定近日於佛羅里達、威斯康辛和亞利桑那等搖擺州分舉行的集會取消，他們擔心競選團隊未能在如四年前般，藉四處出訪展示活力和爭取支持。

另外，多個州都有共和黨參議員要爭取連任，他們的選情早已跟特朗普的作風和具爭議的施政方針綑綁在一起，如今亦可能受特朗普染疫連累。一名活躍於關鍵州分的共和黨民意調查員博爾杰（Glen Bolger）指，過往輿論集中在就業、經濟等問題時形勢還好，但牽涉武漢肺炎後，就肯定對共和黨員不利。他認為參選者現在要與特朗普保持適當距離，一方面爭取意向未定的選民，另一方面避免得罪特朗普的死忠。

路透社/美聯社