特朗普確診｜美政客齊轟中國播毒禍及總統 以武肺發動「生物襲擊」及另類干預大選

美國總統特朗普確診武漢肺炎，由於他最近數月一直指摘中國抗疫不力致疫情在全球大流行，因此當他確診消息公開後，不少中國網民都額手稱慶，形容是「國慶禮物」，但反觀中共及官媒反應相當「低調」。不少美國政客就將矛頭指向中國，「中國將病毒傳給我們的總統...必須負責」，又稱算得上是中共借疫情「干預」美國大選。

一些美國政客在特朗普確診後，陸續向中國發炮。共和黨參議員洛夫勒（Kelly Loeffler）周五在Twitter發文，炮轟「中國將病毒傳給我們的總統...我們必須要求他們負責」。特朗普籌款經理勃蘭特（Blair Brandt）稱：「中國共產黨向我們總統發動生物襲擊」；眾議院情報與反恐小組委員會成員、共和黨的沃克（Mark Walker）則說：「現在評定中國正式干涉了我們的選舉，應該公平吧？」

特朗普近期一直指摘中國導致疫情大流行，他在上月底第一場總統大選電視辯論中亦指疫情「是中國的錯，它理應永不會發生」，更曾稱為「中國瘟疫」。因此當特朗普夫婦確診後，不少中國網民洋洋得意，視為特朗普抨擊中國的「報應」，有人更稱消息是「國慶禮物」，又說「特朗普有難，八方點讚」，嘲諷「病毒終於找到它的最佳宿主」，部份網民更認為「辯論也不用舉行了！直接讓位給拜登吧！」中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進亦指特朗普夫婦確診，是輕視疫情「付出代價」，但他不久後刪除帖文。

胡錫進刪文的舉動不知是自發抑或收到指示，美國有線新聞網絡（CNN）報道指，有證據顯示中共正控制國內圍繞特朗普確診的評論，消息在主要官方傳媒網站都未放在顯眼位置，央視和《人民日報》更刪除了在微博有關特朗普確診的帖文。

中國外交部亦只有簡短回應，希望「特朗普夫婦早日康復」，與民間歡慶氣氛截然不同。CNN指中共對特朗普確診態度緊張是正常，因為中共官員及官媒一直批評特朗普將中國變成美國疫情嚴重的「代罪羔羊」，因此在這個非常時期，不想成為美國大選的熱門話題。

中國駐美大使崔天凱在特朗普確診消息公佈前，曾在Twitter發文強調中美建立良好和穩定的關係「符合兩國利益」。然而CNN指特朗普今次確診無論最終結果如何，都肯定威脅到這種穩定，讓中國高官及領導層感到不安。

美國有線新聞網絡／《蘋果》資料室

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