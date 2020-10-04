左派斥詐病　右派屈拜登播毒

總統特朗普夫婦雙雙中招，美國網上立即流出各種陰謀論，有左派質疑選情落後的特朗普是詐病想推遲大選；一些右派則指是民主黨總統候選人拜登在電視辯論期間刻意播毒。facebook和Twitter均表示會限制這些假消息傳播。

「不過是避免跟拜登再辯論的策略！」「特朗普是不是不想輸得太難看才假裝染上武漢肺炎呢？」特朗普宣佈確診後，fb迅即湧現成千上萬無根據的指控，質疑他宣稱染病是博同情，獲得廣泛轉貼。

右派的陰謀論剛好相反，有人利用拜登早前在賓夕凡尼亞州拉票時咳嗽的片段，經剪接後誣陷他染上武肺，暗示他故意在辯論上傳染給特朗普。片段上周五在Twitter錄得16萬次瀏覽。更誇張的是極右運動「匿名者Q」（QAnon）散播假消息，指特朗普染病只是煙幕，目的是掩護拘捕前國務卿希拉莉。

陰謀論氾濫 學者歸咎特朗普

美國外交政策研究所學者瓦特早在7月已預言，若有候選人染疫將觸發假消息瘋傳。他坦言特朗普難辭其咎，「 出現這場（資訊）災難的最大原因，是在總統刻意削弱下，人們覺得已經沒有值得相信的消息來源了。」他又警告，俄羅斯已蠢蠢欲動，國營電視台「今日俄羅斯」便在Twitter散播拜登長咳的片段，附和右派的陰謀論。

美聯社