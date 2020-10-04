沙地阿拉伯異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）前日去世兩周年，一群旅居歐美的沙地戰友，在他的忌日正式成立反對派政黨，號召國內外同胞支持他們籌組建國90年來首個民選政府，直接挑戰王儲穆罕默德權威。

無宗派政黨「國民議會」早在9月底已發創黨聲明，建黨目的是為沙地阿拉伯鋪出民主之路，建立人人平等的政治和獨立司法制度；黨員又會致力揭露王儲口中「國家現代化」的謊言，人民對王室仍然要絕對服從。

創黨人接斬首恐嚇

成員十分清楚公然挑戰沙地王室會帶來生命危險，創黨成員之一、旅居英國倫敦的學者拉希德（Madawi al-Rasheed）坦言各人不斷收到恐嚇威脅，「有人揚言砍掉我們的頭，只因我們敢冒大不韙，說出對民主和政黨的渴求」。

另一方面，卡舒吉生前成立、旨在推動阿拉伯世界民主的「曙光」組織，促請特朗普政府公開美方有關卡舒吉案的一切情報。組織行政總監惠特森說：「特朗普政府應該按國會要求，公開沙地王儲穆罕默德在案中的角色和知情程度。」她批評政府不向國民公開國家情報部門調查報告，是違法行為。

土耳其伊斯坦堡亦有數十名記者和人權組織成員，聚集在出事使館附近設立的紀念碑前悼念卡舒吉，要求為亡者伸張公義詳細交代案情。

數十人悼念促交代案情

卡舒吉2017年流亡美國後為《華盛頓郵報》撰寫專欄，2018年10月2日在未婚妻陪同下，前往沙地駐土耳其伊斯坦堡領事館辦理單身證明，但獨自進去後再沒出來；其後有報道指沙地派出15人精英團隊，在館內殘害和肢解卡舒吉。聯合國和美國中央情報局都認為是王儲穆罕默德在背後指使，旨在鏟除異己，但沙地政府否認，匆匆結案說涉案者是私自行動。

沙地原想趁下月主持二十國集團（G20）峯會時為政權「洗底」 ，但武漢肺炎在全球爆發打亂計劃，如今只能經視像開會。此外，與沙地王室關係密切的總統特朗普，選情勢危兼確診武漢肺炎，意味着美國11月3日大選後，民主黨候選人拜登一旦上台，沙地極可能失去「靠山」；民主黨參議員凱茵周初在記者會上表明為卡舒吉申冤，直指命案幕後主使者仍逍遙法外，「沙地要為殘酷的罪行負責，直至我們看到他善待記者和政治異見者」。

英國《衞報》