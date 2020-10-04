鐵腕治疆｜中國將搬駐英大使館 惹新址附近穆斯林社群不滿

中國決定將駐英國大使館由倫敦東部搬遷到東部的陶爾哈姆萊茨自治市（Tower Hamlets），但當地居民和議員卻相當不滿，事關當地是英國穆斯林人口比例最高的社區，有人更指在中國停止虐待新疆穆斯林之前，都不歡迎大使館遷入。

新的中國駐英國大使館將搬至前英國皇家鑄幣廠（The Royal Mint）原址，該處位於倫敦東部的陶爾哈姆萊茨市邊緣，距最初的19世紀唐人街僅一步之遙，對中國具有歷史意義，但該區是倫敦其中一個貧窮地區外，還是英國穆斯林人口比例最高的地方，接近40%人都是穆斯林。

儘管搬遷工作仍需要數年時間才完成，但由於中國被揭發殘酷對待新疆維吾爾族穆斯林，令該區的反對聲音日漸激烈。據美國國務院指，中國在新疆囚禁了多達200萬名維吾爾人和其他少數民族的穆斯林，強迫他們勞動、強迫女性絕育甚至性侵犯等，當地有些人表示，在中國停止這些不人道行為前，都不歡迎大使館遷入。

熱衷於當地事務的居民拉基布（Mo Rakib）表示：「我對中國為甚麼想在這個多文化、多宗教的社區邊緣（設立大使館）感到困惑，穆斯林在這有龐大人口。」他進一步說：「不論我們來自世界甚麼地方，穆斯林社會之間的聯繫都很緊密。基於共同的價值觀和信念，一個社區與另一個社區之間，總是會產生一種親和力，對維吾爾族都沒有分別。」

當地的地方議員拉比內汗（Rabina Khan）聯同數位議員在早前一次會議上，提出一項緊急動議，呼籲議會向中國駐英大使劉曉明致函，表達中國對待維吾爾族和其他穆斯林的方式，以及鎮壓香港示威者的關注。

然而，這項議案因為會議時間不足而未能通過，拉比內汗說：「我希望傳達的信息是，中國一旦搬進來後，需要意識我們社區是一個多樣性的地方，我們很自豪地為人權站出來。」

搬遷大使館的決定在2018年落實時，劉曉明揚言使館「將會成為倫敦的新地標，同時象徵中國目前在國際舞台的定位和影響力」，陶爾哈姆萊茨市長比格斯（John Biggs）也非常歡迎使館遷入，證明該區「是充滿活力和開放的生活工作地方」。

儘管未知能否阻止使館遷入，陶爾哈姆萊茨一位議員伍德（Andrew Wood）認為，可以用一些象徵來表達對天安門事件中的學生和台灣的支持，「使館附近有一條仍未命名的街巷，我們可以叫它做天安門路或台北路」。

美國有線新聞網絡

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