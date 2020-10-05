諾貝爾獎｜發現丙型肝炎病毒 美英3科學家奪醫學獎

瑞典卡羅琳醫學院宣佈，本年度諾貝爾醫學獎得主分別是美國科學家奧爾特（Harvey J. Alter）和賴斯（Charles M. Rice），以及英國科學家霍頓（Michael Houghton），三人因發現丙型肝炎病毒而獲獎，他們將平分1,000萬瑞典克朗（約869萬港元）獎金。

學院聲明指，「丙型肝炎病毒的發現，揭露了引起慢性肝炎的原因，同時令血液測試及新藥變為可能，拯救了數百萬人的性命」，又指三人因為在「對抗血源性肝炎方面所作出的決定性貢獻而受到表揚」。世界衞生組織估計，全球每年有7,000萬宗肝炎病例，並有40萬人死亡。 該病是慢性疾病，亦是肝炎、肝硬化和癌症的主要原因。

奧爾特1935年在美國紐約出生，1961年加入國家衞生研究院（NIH）擔任臨床助理，之後在喬治城大學（Georgetown University）待了幾年，1969年重返NIH，擔任臨床中心輸血醫學系的高級研究員。

賴斯1952年出生於加州薩克拉門托（Sacramento），1986年在聖路易斯華盛頓大學醫學院成立了研究小組，並於1995年成為正式教授。自2001年以來，他一直擔任紐約洛克菲勒大學（Rockefeller University）教授，在2001年至2018年期間，他是該校丙型肝炎研究中心的科學與執行主任，並一直在該中心進行研究。

霍頓於英國出生，他1977年在倫敦國王學院（King’s College London）取得博士學位，他目前是加拿大卓越研究（Canada Excellence Research Chair）病毒學首席研究員，及阿爾伯塔大學（University of Alberta）李嘉誠病毒研究所教授（Li Ka Shing Applied Virology Institute），同時是該研究所的總監。

全球爆發武漢肺炎疫情，死亡人數超過100萬人，今年的醫學獎特別有份量，凸顯醫療研究對全球社會及經濟的重要性。

諾貝爾網頁

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