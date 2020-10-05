武漢肺炎｜巴黎酒吧咖啡停業14天 民調︰61%贊成全面關閉酒吧

法國的武漢肺炎疫情嚴重，巴黎的酒吧將由周二起停業兩周，餐廳也必須遵守新衞生規定才能營業。

總理卡斯泰（Jean Castex）辦公室指出，巴黎地區自上周滿足最高警戒級別的所有3項條件以來，疫情未有改善，宣佈把巴黎的疫情警戒級別升至最高，聲明指民眾在巴黎地區應優先考慮在家工作，大學演講室不應有超過一半容納人數，有關措施在周二起實行，為期兩周。巴黎的餐廳必須遵守新衞生規定才能營業，包括記下客人的聯絡資料並在晚上10時關門。

根據巴黎醫療衞生署（ARS）數據，巴黎新增確診比例仍超過每10萬人有250人感染的門檻，因此進入最高警戒。目前巴黎地區的深切治安病床有超過3成是收治武漢肺炎病患。內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）承認關閉酒吧是艱難的決定，「我們是法國人，我們喜歡吃喝、生活，對彼此微笑，親吻彼此」。

法國電視台BFM周日公佈的民調顯示，有61%巴黎及市郊地區的居民贊成完全關閉酒吧，但代表咖啡室、酒店、餐廳、酒館和夜店的業界僱主組織「UMIH」警告，業內逾22萬間機構當中，有15%因防疫限制面臨破產，多達25萬人名僱員面臨失業。

另外，里爾（Lille）、里昂（Lyon）、格勒諾布爾（Grenoble）、圖盧茲（Toulouse）等大城市都有可能進入最高警戒級別。

法國衞生部周日通報，過去24小時境內新增12,565宗確診，指出法國累計確診總數增至61.9萬宗，法國還通報32名患者病故，全國染疫病亡總數達到逾3.2萬人。

路透社／英國廣播公司／中央社/《蘋果》資料室

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！