特朗普確診｜「御醫」擠牙膏式交代病情 特朗普過去兩日兩度血氧量驟降

美國總統特朗普留院治療武漢肺炎之際，消息人士透露他入院前一度要在白宮「吸氧」，惟白宮醫生康利（Sean P. Conley）周六對此支吾以對，周日在記者追問下才交代特朗普的血氧量情況。

康利說，特朗普近日血氧量兩度驟降，周五發高燒，血氧量不足94%，周六一度再跌，以類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）治療。被問到特朗普的血氧量曾否跌穿90%時，他只說「沒有這個紀錄」，說特朗普目前血氧量為98%。

不過，醫療團隊仍沒交代特朗普第二次血氧量驟降在周六何時發生、肺部有否受損等。

血氧飽和度是衡量武肺病人情況的重要指標，正常讀數為95至100，跌穿90就要注意。

康利承認想「報喜」以反映團隊對特朗普病情的樂觀態度，不想說令人覺得「病情往另一方向發展」的話，但如此一來又予人隱瞞病情之錯覺。

康利又將病情訊息混亂，歸咎白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）周六發表的言論被誤解。梅多斯當天對記者說特朗普的病情一度堪憂，未來48小時是關鍵，未知他可否完全康復，當時梅多斯要求匿名報道。

美聯社／英國《每日郵報》

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