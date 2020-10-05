武漢肺炎｜英國6人限聚令影響聖誕火雞銷情 農民出現經營問題

英國為應對新一波武漢肺炎疫情而實施的6人限聚令預料會維持一段時間，目前距離聖誕節只有兩個多月，今年英國家庭或會偏向用體型較小的火雞慶節，對較大的火雞需求下降，報道指，當地雞農為供應較小的火雞，現在面對兩難局面：應該提早屠宰火雞、還是讓牠們吃較少飼料。

來自南威爾斯的農民戴維斯（Nick Davis）一般會飼養7萬隻火雞應付節日需求，但由於春季出現很多不確定性，訂單減少了20％，對較大的火雞需求下降，他為此制訂了計劃，戴維斯說：「我們要視乎有多少人而定，甚至你也未能告訴我會有多少人。我們可從飼料方面入手，或提前一周或10日屠宰牠們，所以可在某程度上令體型較小。」

火雞大小由3公斤到29公斤不等，大部份家庭都會選擇6公斤的火雞作聚餐之用。英國家禽理事會（British Poultry Council）行政總裁格里菲恩（Richard Griffiths）建議提早屠宰火雞，「提早預約能讓生產商及早為聖誕節計劃，我們可較早屠宰火雞，所以（火雞）會較小、但牠們需要冷藏」。

然而，由於部份客人希望要較新鮮的散養火雞，所以上述方式未必適用，高檔肉類連鎖店「Ginger Pig」營運總監庫格倫（Lynsey Coughlan）說：「這將會很具挑戰性，田裏的家禽有不同種類、不同大小，你不能就這樣提早屠宰，你可以讓火雞吃少點飼料，但你應要正確地讓牠完全成熟。」

英國《泰晤士報》

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