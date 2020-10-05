特朗普確診｜須服類固醇藥「地塞米松」 通常用於治療重症

美國總統特朗普的醫療團隊周日表示，周六向正在醫院治療武漢肺炎的特朗普處方一劑類固醇藥物「地塞米松」（dexamethasone）。研究指該藥有效減低重症患者死亡率，但不建議用於輕症患者。

特朗普的醫生一方面形容他的病情「持續好轉」，但又透露他周六第二次血氧飽和度下降，並首次用「地塞米松」治療他。

「地塞米松」用作治療炎症。刊登在上月《美國醫學會雜誌》的一項七國測試結果發現，使用「地塞米松」之類的皮質類固醇治療武漢肺炎重症病人，可減低死亡率20％。世界衞生組織更新指引，強烈建議重症病人接受皮質類固醇治療。

英國牛津大學研究員發現，對於靠呼吸機維生的患者，使用「地塞米松」可減低死亡率達35%，而對於需要聞氧氣的患者則可減低20%死亡率，但對於輕症患者則似乎沒有幫助。

「地塞米松」的使用劑量與時機都要小心，否則會有反效果，因為「地塞米松」通過降低免疫力達到抗炎效果，但同時可能讓人體無法對抗病毒，反而會強化病毒複製，延長病程。

美國國家衞生研究院（National Institutes of Health，NIH）不建議對毋須氧氣治療的病人使用「地塞米松」。

美國全國廣播公司

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