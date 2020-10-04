特朗普確診●分析｜總統中招反映防疫不足 美聯社：日增4萬個案再不警惕後果堪虞

美國總統特朗普及第一夫人梅拉妮婭證實感染武漢肺炎，美聯社分析指出，特朗普確診提醒公眾病毒確實在廣泛傳播，同時反映美國面對危機時，防策政策不足，令國家變得脆弱。專家指出，特朗普確診之際，美國防策政策正面臨十字路口，多個州分都陸續放寬防疫措施企圖重啟經濟，期望今次教訓令美國人加倍警惕，否則未來疫情傳播只會更嚴重。

美國目前疫情非常嚴峻，平均每日新增多達4萬宗確診，換言之其實特朗普確診當天同時也有4萬美國人跟他有同樣經歷，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）周六稱特朗普周五的情況「令人擔心」，未來48小時會是關鍵，美國慈善組織凱薩家族基金會（Kaiser Family Foundation）全球衞生政策副總監米肖（Josh Michaud）說：「沒有人是病毒觸及不到的，即使是那些理應生活在『保護罩』的人士。」

美國累計有超過730萬人確診武漢肺炎，超過20萬人死亡，數字驚人程度冠絕全球，健康政策聯盟（Health Policy Alliance）董事長塔克森（Reed Tuckson）說：「數字令人難以置信，令我們對痛苦、不能接受和荒謬的現實感到麻木……每名美國人都必須加倍警惕，否則我們就是愚蠢和不負責任。」來自伊利諾州的克拉克（Wallace Clark）表示，他對總統確診武漢肺炎感到意外，但他希望民眾藉此意識到要認真看待疫情，「部份人以為他們是免疫或不會感染，但這是不可能，（今次總統確診）正好傳遞一項訊息」。

但疫情未緩和下，多地已心急重啟經濟，密西西比州州長不再強制要求民眾戴口罩、南卡羅來納州放寬餐廳人數限制、新奧爾良的酒吧也開始可以做生意、 佛羅里達州已採取積極進取的重啟經濟行動，容許酒吧和餐館有足夠的自由度，安排招待盡可能多的客人。美國范德堡大學（Vanderbilt University）感染病毒專家沙夫納（William Schaffner）指出，特朗普確診「加強我們需要國家政策的想法，我們需要所有人參與基本預防的工作」。

文章指，特朗普數個月來對疫情輕描淡寫、較少戴口罩、依舊舉行大型競選集會，並敦促企業和學校重新開放，雖然有證據指出戴口罩有助阻止病毒擴散，但白宮工作人員並不需要戴口罩，沙夫納說：「現在很不幸地，事件證明國家的最高辦公室沒有作用，它起不了作用。」

米肖稱美國正經歷「危險的時刻」，他說：「我們很多學校、大學、工作場所、其他業務、機構已重開，天氣也越來越冷，這可能會增加人們聚集在室內的機會。我們仍未有足夠檢測及在全國追蹤接觸者，基於這些原因，未來數周或數月我們很可能在美國看到更多的傳播，而不是更少。」

美聯社

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